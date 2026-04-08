La era de “Omitir anuncio” parece estar llegando a su fin para un sector importante de la audiencia. Si usted ha encendido su televisor recientemente para ver su canal de YouTube favorito y se ha encontrado con una interrupción de un minuto y medio sin posibilidad de saltarla, no es un error de su dispositivo. Es la nueva y agresiva estrategia de Google para maximizar sus ingresos publicitarios.

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Desde hace meses, portales especializados en tecnología venían advirtiendo sobre las pruebas que la plataforma hacía con formatos publicitarios de larga duración. Sin embargo, lo que comenzó como un experimento se ha consolidado en los últimos días como una realidad para los usuarios de Smart TVs y consolas de videojuegos.

La lógica detrás de este cambio es, según recoge La Razón, “mejorar la experiencia de visualización”. YouTube argumenta que, en lugar de interrumpir un video de 10 minutos en tres o cuatro ocasiones con anuncios cortos, es preferible agrupar la publicidad en un solo bloque de 90 segundos.

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#ALertaCreadores | Anuncios NO SALTABLES de 90 segundos en Youtube 🔴 : YouTube está probando, en su versión para televisores (Smart TV), un nuevo formato de anuncios no saltables de hasta 90 segundos. Por ahora, esta prueba aplica únicamente en TV, no en dispositivos … pic.twitter.com/migWlLj7dv — Alerta Creadores (@AlertaCreadores) April 8, 2026

¿Por qué ahora y por qué tan largos?

Existen tres razones fundamentales que explican este movimiento que ha encendido las redes sociales:

Mimetismo con la TV tradicional: YouTube ya no compite solo con TikTok o Instagram; su gran rival es la televisión por cable y las plataformas de ‘streaming’.

Al ofrecer bloques de 90 segundos, están vendiendo a los anunciantes un espacio idéntico al de un comercial de televisión clásica, asegurando que el espectador reciba el mensaje completo.

El impulso definitivo a YouTube ‘Premium’: no es casualidad que esta medida coincida con una nueva campaña agresiva de suscripción. Al hacer que la experiencia gratuita sea deliberadamente incómoda, el valor de YouTube ‘Premium’ aumenta.

La empresa busca convertir a su base de usuarios gratuitos en suscriptores mensuales recurrentes para depender menos de la volatilidad del mercado publicitario.

Guerra frontal contra los bloqueadores: Tras el bloqueo masivo de extensiones como ‘AdBlock’ y las advertencias de “tres avisos y fuera” que se popularizaron el año pasado, YouTube ha perfeccionado su código.

Ahora, muchos de estos anuncios de larga duración se inyectan directamente desde el servidor, haciendo que los bloqueadores no detecten dónde termina el video y dónde empieza el comercial.

¿Qué puede hacer el usuario?

Lamentablemente, las opciones son limitadas si no se desea pagar YouTube ‘Premium’:

Refrescar el video: algunos usuarios reportan que cerrar el video y volver a abrirlo puede “resetear” el algoritmo publicitario y ofrecer un anuncio más corto, aunque YouTube está trabajando para que el anuncio asignado sea persistente.

YouTube Kids: en perfiles infantiles, las restricciones publicitarias son más estrictas por ley, aunque esto no aplica para el contenido general.

Suscripción ‘Premium’: sigue siendo la única vía oficial y garantizada para eliminar las interrupciones.

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