En un movimiento que redefine la experiencia de navegación para millones de personas, Google anunció oficialmente este martes 7 de abril el lanzamiento de una de las actualizaciones más ambiciosas para la versión de escritorio de Chrome.

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Las dos grandes novedades, las pestañas verticales y el modo lectura inmersivo, buscan solucionar problemas históricos de organización y concentración en la web.

Durante años, los usuarios de Chrome han tenido problemas con el fenómeno de las “pestañas comprimidas”, donde tener más de diez sitios abiertos convertía la barra superior en un desorden de iconos irreconocibles. Con este despliegue global, Google se pone al día frente a navegadores como Microsoft Edge y Firefox, que ya ofrecían soluciones similares.

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¿Cómo funcionan las pestañas verticales?

La función de pestañas verticales es, quizás, el cambio visual más drástico en la historia reciente del navegador. Según reportó el medio especializado Mashable, esta herramienta permite trasladar toda la gestión de navegación a un panel lateral izquierdo.

Acá, un video que muestra la diferencia:

Too many @GoogleChrome tabs open? Try vertical tabs, rolling out now. Just right-click any Chrome window and select “Show Tabs Vertically” to move your tabs to the side of the browser window, making it easier to read page titles and manage tab groups. pic.twitter.com/DO7ShWl89f — Google (@Google) April 7, 2026

En los monitores modernos, que suelen ser panorámicos (más anchos que altos), el espacio en la parte superior es limitado, mientras que los laterales suelen estar desperdiciados. Al mover las pestañas al lateral:

Los títulos son legibles: ya no verá solo el logo de la página; podrá leer el nombre completo del artículo o sitio, incluso con decenas de pestañas abiertas.

Mejor gestión de grupos: la organización de grupos de pestañas es ahora mucho más intuitiva, permitiendo colapsar secciones enteras para ahorrar espacio visual.

Panel dinámico: Google ha incluido una opción para que el panel se contraiga automáticamente, mostrando solo los iconos hasta que el usuario pase el cursor por encima.

¿Cómo es el modo lectura inmersivo?

La segunda gran novedad es la evolución del “Modo Lectura”. Anteriormente, Chrome ofrecía esta función en un panel lateral derecho, lo que obligaba al usuario a leer en un espacio reducido mientras la página original (con anuncios y distracciones) seguía visible a la izquierda.

Con el nuevo modo lectura inmersivo, la experiencia se vuelve total. Al activarlo, Chrome elimina por completo los anuncios, videos de reproducción automática, menús de navegación y cualquier otro elemento que no sea el texto o las imágenes del artículo. El resultado es una interfaz limpia, similar a la de un libro electrónico, que ocupa toda la ventana del navegador.

Cómo activar las nuevas funciones paso a paso

Google ha diseñado estas herramientas para que sean extremadamente fáciles de usar. No es necesario entrar a menús ocultos ni configurar ‘plugins’ experimentales. Según el anuncio oficial en la cuenta de X (antes Twitter) de Chrome, así se hace:

Para las pestañas verticales: haga clic derecho en cualquier parte vacía de la barra de pestañas actual o en una pestaña específica. En el menú desplegable, seleccione la opción “Mostrar pestañas verticalmente”. Si desea volver al diseño antiguo, el proceso es el mismo.

Para el modo lectura inmersivo: mientras esté visitando un artículo o blog, haga clic derecho en cualquier parte de la página y elija “Abrir en modo lectura”. Inmediatamente, la web se transformará en un formato de texto puro a pantalla completa.

¿Qué pasa si aún no las ve en su computador?

Aunque el lanzamiento comenzó el 7 de abril, Google aclaró que la implementación es gradual. Esto significa que algunos usuarios recibirán las funciones hoy, mientras que otros podrían esperar unos días más.

Para asegurarse de tener la última versión, se recomienda ir a los tres puntos en la esquina superior derecha, seleccionar Ayuda > Información de Google Chrome. Si hay una actualización disponible, el navegador la descargará automáticamente y solo requerirá un reinicio para activar las nuevas herramientas.

Con este cambio, Chrome deja de ser solo una ventana a internet para convertirse en una herramienta de trabajo más robusta, adaptándose a las necesidades de quienes pasan horas frente a la pantalla gestionando información.

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