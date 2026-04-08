Según múltiples filtraciones, no solo llegarán los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sino que debutaría el iPhone Fold, el primer dispositivo plegable de la marca. Este hito marcaría la entrada de Apple en un segmento que hasta ahora ha dominado Samsung, y podría redefinir por completo la estrategia de la compañía en ‘smartphones premium’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Llamadas de spam se dispararon en Colombia: cifras muestran asedio que muchos sufren)

Los modelos Pro mantendrían un diseño muy similar al de la generación actual, sin cambios radicales en el exterior. Los tamaños de pantalla se conservarán: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max, ambos con tasa de refresco de 120 Hz.

El cambio más visible será en la ‘Dynamic Island’, que se reducirá aproximadamente un 35 % (de 20,76 mm a unos 13,49 mm de ancho), gracias al desplazamiento de algunos componentes de Face ID bajo la pantalla. Sin embargo, no se espera un Face ID completamente bajo pantalla en 2026.

En cuanto a colores, Apple podría prescindir nuevamente del negro tradicional en los Pro (por segundo año consecutivo). Filtraciones recientes apuntan a opciones como gris, plata y un llamativo rojo oscuro (deep red), que sería una novedad en la línea Pro.

El gran salto estará en el procesador A20 Pro, fabricado en proceso de 2 nm, lo que promete mayor eficiencia energética y rendimiento. Se menciona también la incorporación del módem propio de Apple C2, con mejoras en conectividad 5G.

Las cámaras recibirían actualizaciones notables, como una posible apertura variable en el sensor principal de 48 MP, que permitiría un mejor control de profundidad y fotos en distintas condiciones.

La batería es otro punto fuerte: se habla de un aumento significativo, especialmente en el Pro Max, con celdas de entre 5.100 y 5.200 mAh en versiones eSIM, lo que podría traducirse en la mejor autonomía de la historia de los iPhone.

Pero todo parece indicar que los modelos base (iPhone 18 estándar) no llegarían en septiembre de 2026. Según reportes de MacRumors, se retrasarían hasta principios de 2027, lo que permitiría a Apple concentrar esfuerzos en los tres dispositivos ‘premium’: los dos Pro y el Fold.

¿Cómo sería el iPhone plegable?

El verdadero protagonista de 2026 sería el iPhone Fold, el primer teléfono plegable de Apple. Luego de años de rumores y prototipos internos, la compañía finalmente entraría al mercado de los foldables con un formato tipo libro, similar al Galaxy Z Fold de Samsung.

Acá, un video de cómo sería:

This is the iPhone Fold rumored design. Would you buy one? pic.twitter.com/rmKfYCrKos — AppleTrack (@appltrack) April 4, 2026

Este lanzamiento representa un punto de inflexión para Apple: por primera vez en su historia, la marca apuesta por un nuevo factor de forma en su línea iPhone.

Las especificaciones filtradas son ambiciosas. Cuando esté plegado, el dispositivo medirá alrededor de 5,5 pulgadas en la pantalla exterior. Al abrirse, revelará una pantalla interna de aproximadamente 7,8 pulgadas con relación de aspecto cercana a 4:3, similar a un iPad mini, ideal para multitarea, edición de video o consumo de contenido.

Apple ha puesto especial énfasis en minimizar la arruga del doblaje: diferentes medios indican que usará una placa metálica y bisagras de metal líquido combinadas con titanio y acero inoxidable para lograr un plegado prácticamente sin arruga visible, superando a la competencia actual.

En grosor, se espera que mida entre 9 y 9,5 mm cuando esté cerrado y solo 4,5-4,8 mm al abrirse, lo que lo convertiría en uno de los foldables más delgados. Para ahorrar espacio interno, Apple prescindiría de Face ID completo y optaría por un Touch ID integrado en el botón lateral. La batería sería la más grande jamás vista en un iPhone: entre 5.400 y 5.800 mAh según filtraciones.

En cámaras, se habla de un sistema dual trasero (posiblemente con sensores de 48 MP) y una frontal. El procesador sería el mismo A20 (o variante Pro). El precio rondaría entre 2.000 y 2.500 dólares, lo que lo posicionaría como el iPhone más caro de la historia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.