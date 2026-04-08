El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha reavivado una de las advertencias más recordadas del físico teórico Stephen Hawking, quien durante años alertó sobre los posibles riesgos que esta tecnología podría representar para la humanidad si no se desarrolla bajo control.

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Hawking, considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI, no solo destacó el enorme potencial de la inteligencia artificial, sino que también insistió en la necesidad de establecer límites claros para evitar consecuencias impredecibles.

En varias entrevistas y conferencias, el científico británico aseguró que la inteligencia artificial podría convertirse en “lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad”.

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Su preocupación principal giraba en torno a la posibilidad de que las máquinas llegaran a superar la inteligencia humana. Según explicó en declaraciones recogidas por BBC, una IA completamente desarrollada podría comenzar a mejorar su propio diseño a un ritmo acelerado, dejando atrás la capacidad de los humanos para controlarla.

Este escenario, conocido en el ámbito tecnológico como “superinteligencia”, era, para Hawking, uno de los mayores riesgos a largo plazo.

¿Cuál era la mayor preocupación de Stephen Hawking?

Uno de los puntos más críticos en el análisis del físico era la pérdida de control sobre sistemas avanzados. Hawking advirtió que los humanos, limitados por la evolución biológica, no podrían competir con una inteligencia artificial capaz de rediseñarse constantemente.

“El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana”, afirmó en una de sus declaraciones más contundentes a la BBC.

Para el científico, el problema no era necesariamente una rebelión al estilo de la ciencia ficción, sino un escenario en el que las máquinas actúen bajo objetivos que no estén alineados con los intereses humanos.

Además de los escenarios futuros, Hawking también alertó sobre riesgos más inmediatos relacionados con el uso de la IA por parte de los propios humanos.

De acuerdo con reportes de The Guardian, el físico expresó preocupación por el desarrollo de armas autónomas, capaces de operar sin intervención humana, así como por el impacto económico de la automatización masiva.

En este sentido, advirtió que la inteligencia artificial podría profundizar la desigualdad, al concentrar el poder en manos de quienes controlen la tecnología, dejando a millones de personas sin empleo.

No todo era malo para Hawking

A pesar de sus advertencias, Hawking nunca se opuso al desarrollo de la inteligencia artificial. Por el contrario, reconocía que esta tecnología tiene el potencial de transformar positivamente múltiples sectores, desde la medicina hasta la exploración espacial.

Según explicó en BBC, la clave está en garantizar que la IA sea desarrollada de forma ética y con regulaciones adecuadas. Para el científico, el verdadero desafío no era detener el avance tecnológico, sino aprender a gestionarlo de manera responsable.

Las advertencias de Stephen Hawking cobran especial relevancia en la actualidad, en un contexto donde la inteligencia artificial avanza a un ritmo sin precedentes y se integra cada vez más en la vida cotidiana.

Expertos, empresarios y gobiernos continúan debatiendo sobre la necesidad de establecer marcos regulatorios que permitan aprovechar los beneficios de la IA sin poner en riesgo a la sociedad.

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