Si alguna vez ha sentido curiosidad por saber de qué está hablando el mundo, o si un tema que es viral en redes sociales realmente tiene peso en las búsquedas de Google, seguramente ha pasado por Google Trends.

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Sin embargo, para muchos, la interfaz se sentía un poco tediosa de usar. Eso acaba de cambiar. Google ha lanzado una renovación masiva de su plataforma de tendencias, diseñada específicamente para quienes viven pegados a su celular y necesitan datos en tiempo real.

Durante años, analizar tendencias de búsqueda profundas era una tarea más cómoda para hacer frente a un computador. Las gráficas detalladas y las comparativas extensas no siempre se adaptaban bien a las pantallas pequeñas. Con esta nueva actualización, Google ha adoptado una filosofía ‘Mobile-First’.

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Ahora la navegación es completamente táctil y fluida. Ya no tendrá que “pellizcar” la pantalla para ver un dato específico en una gráfica de líneas. Los nuevos tableros interactivos permiten que, con solo deslizar el pulgar, pueda ver el volumen de búsqueda exacto en un punto del tiempo, comparar regiones y saltar entre categorías de forma instantánea.

Es, básicamente, como pasar historias en Instagram, pero con el poder de los datos globales en la palma de su mano.

¿Cómo Gemini ayudará a potenciar la herramienta?

La gran novedad que está dando de qué hablar es la integración de Gemini, la inteligencia artificial de Google, dentro de la herramienta. Antes, Trends le mostraba lo que ya pasó. Ahora, la plataforma intenta ayudarle a entender qué va a pasar, según recogió el portal Digital Trends.

Gracias a los algoritmos de análisis predictivo, la sección de “Trending Now” (Tendencias actuales) ahora es capaz de agrupar términos que están empezando a despegar antes de que se vuelvan virales de forma masiva. Además, cuando usted busca un término específico, la IA no se limita a darle números; ahora le ofrece sugerencias inteligentes de comparación.

Por ejemplo, si busca sobre una nueva criptomoneda, la herramienta le sugerirá automáticamente compararla con otros activos relevantes basándose en el contexto semántico del momento, permitiendo hasta ocho comparaciones simultáneas con una claridad visual impecable.

Para los creadores de contenido, periodistas y analistas, la renovación trae mejoras técnicas que antes eran limitadas. Ahora, al explorar un tema, la plataforma despliega hasta 50 consultas relacionadas, un salto significativo frente a las listas cortas que ofrecía anteriormente. Esto permite identificar nichos de interés mucho más específicos.

Además, la visualización ha sido simplificada mediante un nuevo sistema de etiquetas de colores y una limpieza visual que elimina el “ruido”. La idea de Google es que la información sea “escaneable”: que usted pueda entrar, mirar y entender las tendencias del mundo en menos de un minuto.

Con esta actualización, Google no solo busca retener a los expertos en ‘marketing’, sino atraer al usuario común. Saber qué busca el mundo ya no es una tarea de científicos de datos; ahora es una experiencia visual, predictiva y, sobre todo, diseñada para ser consultada en cualquier lugar desde su dispositivo móvil.

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