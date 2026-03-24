De acuerdo con un informe de la compañía Truecaller, los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas no deseadas durante el año, lo que representa un incremento cercano al 70 % frente a 2024.

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Este crecimiento refleja la rápida expansión de un fenómeno que no solo genera molestias, sino que también incrementa el riesgo de fraudes y estafas telefónicas.

En promedio, se registraron cerca de 1.390 millones de llamadas spam al mes, evidenciando la frecuencia cotidiana de estas comunicaciones. Octubre fue el mes más crítico, con más de 1.573 millones de llamadas.

Muchas de estas comunicaciones están relacionadas con cobranzas, ofertas comerciales agresivas y esquemas de fraude.

Truecaller señala que se bloquearon más de 5.600 millones de llamadas, equivalente al 33,7 % del total, lo que demuestra la utilidad de algunas herramientas, pero también deja en evidencia que una gran parte de usuarios sigue expuesta.

Expertos advierten que este problema tiene alcance global y puede generar pérdidas económicas y robo de datos personales.

Por ello, recomiendan fortalecer la prevención digital, usar aplicaciones seguras de identificación de llamadas, no compartir información sensible y reportar números sospechosos.

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