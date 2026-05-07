Una limpieza masiva adelanta Instagram desde el pasado 5 de mayo y millones de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos comenzaron a desaparecer de la plataforma. La medida ya impactó a celebridades, ‘influencers’ y creadores de contenido que reportaron fuertes caídas en sus números de seguidores.
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De acuerdo con el diario ecuatoriano Expreso, la depuración hace parte de una estrategia de Meta para combatir el spam automatizado, las granjas de bots y las cuentas sin actividad durante largos periodos. El medio señaló que más de 10 millones de perfiles fueron eliminados en apenas 48 horas.
Según explicó el citado medio, la ofensiva digital busca ofrecer métricas más reales para anunciantes y creadores de contenido, eliminando perfiles automatizados que inflaban artificialmente las cifras de interacción. Analistas citados por el medio consideran que esta podría convertirse en una de las transformaciones más importantes de Instagram en los últimos años.
La medida despertó reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a notar reducciones repentinas en sus métricas. Algunos especialistas incluso hablan del inicio de una nueva etapa enfocada en audiencias auténticas y menor dependencia de seguidores falsos o comprados.
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