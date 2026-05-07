Una limpieza masiva adelanta Instagram desde el pasado 5 de mayo y millones de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos comenzaron a desaparecer de la plataforma. La medida ya impactó a celebridades, ‘influencers’ y creadores de contenido que reportaron fuertes caídas en sus números de seguidores.

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(Vea también: Iván Cepeda perdió 1.8 millones de seguidores; red social tomó dura decisión con sus usuarios)

De acuerdo con el diario ecuatoriano Expreso, la depuración hace parte de una estrategia de Meta para combatir el spam automatizado, las granjas de bots y las cuentas sin actividad durante largos periodos. El medio señaló que más de 10 millones de perfiles fueron eliminados en apenas 48 horas.

Según explicó el citado medio, la ofensiva digital busca ofrecer métricas más reales para anunciantes y creadores de contenido, eliminando perfiles automatizados que inflaban artificialmente las cifras de interacción. Analistas citados por el medio consideran que esta podría convertirse en una de las transformaciones más importantes de Instagram en los últimos años.

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La medida despertó reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a notar reducciones repentinas en sus métricas. Algunos especialistas incluso hablan del inicio de una nueva etapa enfocada en audiencias auténticas y menor dependencia de seguidores falsos o comprados.

¿Qué famosos perdieron seguidores luego de la depuración de Instagram? La limpieza masiva de cuentas falsas e inactivas adelantada por Instagram también golpeó a varias de las celebridades más seguidas del planeta. De acuerdo con reportes recopilados por medios internacionales, millones de seguidores desaparecieron de perfiles de artistas, deportistas y figuras del entretenimiento en cuestión de horas. ⚽️ | Cristiano Ronaldo perdió hoy 18 millones de seguidores en Instagram tras la eliminación de bots: 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO: -18 MILLONES

🇺🇸 KYLIE JENNER: -15 MILLONES

🇦🇷 LIONEL MESSI: -8 MILLONES pic.twitter.com/Ggn5HjZvgI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 7, 2026 Entre las cuentas más afectadas aparece Kylie Jenner, quien perdió cerca de 15 millones de seguidores. También figura Cristiano Ronaldo con una reducción aproximada de 8 millones, mientras Selena Gomez y Ariana Grande registraron caídas cercanas a los 6 millones de cuentas cada una. “Seguidores” Porque la cantidad de seguidores que le eliminaron a los famosos tras la limpieza de Instagram. — Kylie Jenner: 15.000.000

— Cristiano Ronaldo: 8.000.000

— Selena Gomez: 6.000.000

— Ariana Grande: 6.000.000

— Taylor Swift: 4.000.000

— Justin Bieber: 5.000.000

—… https://t.co/uxJh73JcHD pic.twitter.com/dMSDoLpCCe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 6, 2026 La lista igualmente incluye a Justin Bieber, que habría perdido alrededor de 5 millones de seguidores, y a Taylor Swift, con una disminución cercana a los 4 millones.

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