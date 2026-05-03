El gigante tecnológico Apple confirmó oficialmente el lanzamiento de un nuevo modelo de facturación: suscripciones mensuales con compromiso de 12 meses. Esta medida busca eliminar la barrera de los pagos únicos costosos, permitiendo que más usuarios accedan a versiones “Pro” o servicios premium sin vaciar su cuenta bancaria de un solo golpe.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cambio histórico en Apple dejó en ‘shock’ a la industria tecnológica; no ocurría desde Steve Jobs)

Hasta ahora, si usted quería el descuento de una suscripción anual, debía pagar la totalidad del año por adelantado. Con este nuevo sistema, Apple permite que los desarrolladores ofrezcan el precio reducido del plan anual, pero dividido en 12 cuotas mensuales.

¿Cómo funciona el nuevo contrato con Apple?

Según la página de la compañía, el sistema funciona de manera similar a un contrato de telefonía o al modelo que ya utiliza Adobe con sus programas de diseño.

Lee También

Usted acepta un compromiso de un año a cambio de una tarifa mensual más baja. Por ejemplo, si una ‘app’ cuesta 10 dólares al mes de forma individual, pero ofrece un plan anual de 60 dólares, usted podrá optar por pagar solo 5 dólares mensuales durante 12 meses.

La clave está en la cancelación: Apple fue enfático en que el usuario puede cancelar la suscripción en cualquier momento, pero esto no lo libera de su deuda. Al cancelar, simplemente se asegura de que el servicio no se renueve automáticamente al finalizar el año, pero deberá terminar de pagar las cuotas restantes del compromiso inicial de 12 meses.

Transparencia para evitar sorpresas en la tarjeta

Para evitar quejas por cobros “fantasma”, Apple introducirá nuevas herramientas de visualización en la configuración de la cuenta. Los usuarios podrán ver:

El número de pagos completados.

La cantidad de cuotas que faltan para cumplir el compromiso.

Notificaciones ‘push’ y correos electrónicos de recordatorio antes de cada fecha de cobro.

¿Cuándo llega y quiénes se quedan por fuera?

El despliegue global de esta función está programado para mayo, coincidiendo con el lanzamiento de la actualización de software iOS 26.5. También estará disponible para iPadOS, macOS Tahoe, tvOS y visionOS, siempre que los dispositivos tengan instalada al menos la versión 26.4.

Sin embargo, hay una curiosa excepción. Apple confirmó que, por el momento, esta modalidad no estará disponible en Estados Unidos ni en Singapur. Aunque la compañía no dio razones oficiales, expertos sugieren que podría deberse a regulaciones locales estrictas sobre contratos de crédito y financiamiento al consumo en esos mercados.

Para los usuarios, esto significa flexibilidad financiera. Para los creadores de apps, representa una forma de asegurar ingresos recurrentes y reducir el “churn” (la tasa de usuarios que cancelan tras el primer mes).

Con este movimiento, Apple estandariza lo que ya muchas apps intentaban hacer de forma externa, dándole un marco legal y técnico dentro de su propia plataforma. Si usted es de los que evitaba las suscripciones anuales por su alto costo inicial, esta nueva función de iOS 26.5 podría ser la solución que esperaba.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.