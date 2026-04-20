Este lunes 20 de abril, en un anuncio que tomó por sorpresa a buena parte de la industria tecnológica, Tim Cook confirmó que dejará su cargo como director ejecutivo de Apple en septiembre de este año, poniendo fin a una etapa de más de 15 años al frente de la compañía más valiosa del mundo.

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De acuerdo con reportes de medios como The Guardian, Cook no abandonará la empresa, sino que asumirá un nuevo rol como presidente ejecutivo, una posición desde la cual seguirá participando en decisiones estratégicas clave. Este movimiento ha sido interpretado como una transición planificada dentro de Apple, más que como una salida abrupta.

El relevo en la dirección ejecutiva quedará en manos de John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple. Según el citado medio, Ternus ha sido una de las figuras más visibles dentro de la compañía en los últimos años, liderando el desarrollo de productos clave como el iPhone, el iPad y los computadores Mac, lo que lo posicionaba como un candidato natural para asumir el liderazgo.

Cook llegó al cargo de CEO en 2011, luego de la salida de Steve Jobs, y desde entonces lideró una transformación significativa en Apple. Bajo su mando, la compañía no solo consolidó su dominio en el mercado de los ‘smartphones’, sino que también expandió su negocio hacia servicios digitales como Apple Music, Apple TV+ y iCloud, además de reforzar su apuesta por los dispositivos portátiles como el Apple Watch.

Durante su gestión, Apple alcanzó hitos históricos, como convertirse en la primera empresa en superar el billón y luego los dos billones de dólares en capitalización bursátil, lo que reafirmó su posición como líder global en tecnología.

Pese a ello, el anuncio de su salida del cargo de CEO ha generado sorpresa, ya que no se había anticipado públicamente un cambio de liderazgo en el corto plazo.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Cook calificó su paso por la dirección de Apple como “el mayor privilegio” de su vida, según recogió The Guardian, lo que refuerza la idea de que se trata de una decisión personal dentro de un proceso ordenado.

Por ahora, Apple no ha detallado cambios adicionales en su estructura directiva, pero el movimiento marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, que enfrentará retos clave en los próximos años, como el desarrollo de inteligencia artificial, la competencia en el mercado global y la evolución de sus productos estrella.

Aunque Tim Cook no se desvincula completamente de Apple, su salida como CEO representa el cierre de un ciclo que definió a la empresa durante más de una década y abre la puerta a un nuevo liderazgo en una de las compañías más influyentes del mundo.

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