La transformación digital dejó de ser una aspiración para convertirse en una condición de competitividad. Pero para avanzar con resultados, conviene precisar un punto: digitalizar y modernizar no son lo mismo.

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Digitalizar es incorporar tecnología. Modernizar es rediseñar procesos, fortalecer instituciones y lograr que los datos, los sistemas y las personas trabajen de forma integrada. Cuando esa diferencia no se entiende, el resultado suele ser el mismo: plataformas aisladas, entidades que no “conversan” entre sí y recursos públicos que no se traducen en mejores servicios. Es como pavimentar una vía, pero dejar la señalización y los puentes en obra.

La región enfrenta desafíos evidentes: interoperabilidad limitada, brechas en identidad digital, vulnerabilidades en ciberseguridad y rezagos en infraestructuras críticas. No son asuntos técnicos menores; inciden directamente en la calidad del servicio al ciudadano, en la confianza institucional y en la productividad.

El memorándum de entendimiento suscrito entre Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) parte de una premisa sencilla pero estratégica: antes de invertir, hay que estructurar. No es un contrato de ejecución ni un compromiso financiero automático. Es un marco no vinculante para identificar, diagnosticar y formular iniciativas en ámbitos como gobierno digital, protección de infraestructuras esenciales, movilidad y analítica e inteligencia artificial aplicada, entre otros.

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Su valor está en una etapa que con frecuencia se descuida: el diseño. Diagnósticos rigurosos, hojas de ruta claras y estudios de prefactibilidad son la base para que una iniciativa no se quede en el discurso, sino que se convierta en política pública sostenible.

La CAF aporta articulación regional y capacidad de estructuración de inversión; Indra Group contribuye con experiencia tecnológica en áreas estratégicas como ciberseguridad, movilidad y gestión del tráfico aéreo. Esa complementariedad permite pensar en soluciones replicables, con estándares comunes y visión de largo plazo.

Desde nuestra experiencia en Latinoamérica hemos visto que la tecnología genera impacto cuando está alineada con una visión de política pública y con capacidades institucionales sólidas. La transformación digital no es un fin en sí mismo; es un medio para fortalecer el Estado, proteger servicios esenciales y mejorar la vida de las personas.

La pregunta ya no es si debemos digitalizarnos. La verdadera decisión es cómo hacerlo: de forma fragmentada y reactiva, o con estrategia, cooperación y rigor técnico.

El futuro de la región dependerá menos de la cantidad de tecnología que adoptemos y más de la calidad con la que la diseñemos e integremos.

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