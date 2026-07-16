Los televisores de gran formato y con tecnología Mini LED siguen ganando terreno en el mercado, y Colombia no es la excepción. En ese contexto, TCL anunció la llegada al país de su nueva línea de televisores SQD Mini LED, una apuesta que incorpora mejoras en calidad de imagen, sonido e inteligencia artificial, además de modelos que alcanzan hasta las 98 pulgadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La evolución del balón en la Copa Mundial: de materiales tradicionales a la tecnología de sensores en la FIFA)

El lanzamiento responde a una tendencia de crecimiento en este segmento. De acuerdo con cifras compartidas por la compañía, las ventas mundiales de pantallas ultragrandes aumentarían un 44 % entre 2025 y 2029, mientras que el mercado de televisores Mini LED pasaría de 12 millones a 17 millones de unidades vendidas al año durante ese mismo periodo.

La tecnología SQD Mini LED, presentada inicialmente durante el CES 2026 en Las Vegas, incorpora mejoras en reproducción del color, brillo y contraste frente a generaciones anteriores.

Lee También

Cuál es la tecnología de los televisores de TCL

Según TCL, el sistema permite alcanzar una cobertura de hasta el 100 % del estándar BT.2020, además de reducir el llamado efecto “halo”, que suele aparecer alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros.

En materia de entretenimiento, los nuevos televisores también integran resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 144 Hz, compatibilidad con Dolby Vision y funciones dirigidas a videojuegos, como Auto Low Latency Mode y VRR, que buscan mejorar la fluidez y reducir el tiempo de respuesta durante las partidas.

Otro de los aspectos destacados es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, capaces de ajustar automáticamente la imagen según el tipo de contenido y las condiciones de iluminación del ambiente. Además, algunos modelos incluyen funciones para desarrollar imágenes a partir de palabras o conceptos ingresados por el usuario.

Precios de los televisores de TCL

La nueva familia llega al país con dos referencias principales. La serie X11L, enfocada en el segmento premium, estará disponible en 75 y 98 pulgadas, mientras que la C7L llegará en tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas, ofreciendo una opción más accesible dentro de esta tecnología.

En cuanto a precios, el modelo X11L tendrá un valor de lanzamiento desde $ 15.999.000, mientras que la serie C7L estará disponible desde $ 3.699.000, dependiendo del tamaño de la pantalla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.