Durante años, la crisis del agua ha sido vista como una de las mayores amenazas para el futuro del planeta. Sin embargo, Elon Musk lanzó una advertencia que cambió el foco del debate: según el magnate, la próxima gran escasez mundial no tendría que ver con ríos o embalses, sino con la electricidad. Esta se suma a las otras advertencias que había hecho en el pasado.

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El fundador de Tesla y SpaceX aseguró que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y de la movilidad eléctrica está llevando al mundo a un límite energético que podría desencadenar una crisis global.

La advertencia fue hecha durante el evento Bosch Connected World, donde Musk explicó que jamás había visto una expansión tecnológica tan rápida como la actual. Según señaló, la capacidad de cómputo de la inteligencia artificial está creciendo a un ritmo explosivo y cada vez exige más infraestructura, más servidores y, sobre todo, más energía.

Para Musk, el problema ya no se limita a la falta de chips o semiconductores, como ocurrió en años recientes. Ahora, el cuello de botella estaría trasladándose hacia la infraestructura eléctrica, especialmente transformadores, redes de distribución y sistemas de generación de energía.

El magnate explicó que los modelos de inteligencia artificial requieren enormes centros de datos que funcionan día y noche consumiendo cantidades gigantescas de electricidad. A esto se suma el crecimiento de los carros eléctricos, otro sector que demanda cada vez más energía en todo el mundo.

“El crecimiento concurrente de los automóviles eléctricos y de la inteligencia artificial está creando una demanda desmesurada de equipamiento eléctrico”, señaló Musk durante su intervención.

La advertencia también pone sobre la mesa lo que podría pasar en países como Colombia. En los últimos años, el mercado de vehículos eléctricos ha tenido un crecimiento acelerado y el país ya aparece como uno de los que más aumenta sus ventas en América Latina.

Cada vez son más comunes los carros eléctricos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde incluso las marcas han ampliado su oferta de vehículos híbridos y completamente eléctricos. Aunque esto representa un avance ambiental importante, también significa una presión adicional para la infraestructura energética del país.

El aumento de estaciones de carga, el crecimiento del parque automotor eléctrico y la necesidad de alimentar nuevas tecnologías podrían exigir inversiones mucho mayores en redes eléctricas y generación de energía en Colombia durante los próximos años.

Expertos han advertido que el desafío no será solamente producir más electricidad, sino garantizar que las redes puedan soportar una demanda mucho más alta en horarios simultáneos, especialmente en grandes ciudades.

Además, la inteligencia artificial también empieza a expandirse rápidamente en empresas, universidades y plataformas digitales del país, aumentando la necesidad de centros de datos y sistemas tecnológicos que consumen enormes cantidades de energía.

Otro de los puntos que llamó la atención es que Musk relacionó el auge de la inteligencia artificial con un posible aumento en el consumo de agua. Los gigantescos centros de datos necesitan sistemas de refrigeración permanentes y eso implica usar enormes cantidades de agua para evitar el sobrecalentamiento de los servidores.

Frente a este panorama, compañías como Google, Microsoft y Amazon ya comenzaron a invertir en nuevas fuentes energéticas y soluciones sostenibles.

Sin embargo, Musk considera que los esfuerzos aislados no serán suficientes y que será necesaria una cooperación global entre gobiernos y empresas para evitar lo que él ya define como una posible “sequía eléctrica” mundial.

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