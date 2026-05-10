El empresario Elon Musk vuelve a sacudir la industria tecnológica con una idea que, de concretarse, podría cambiar el rumbo de la inteligencia artificial a nivel global. Se trata de Terafab, un proyecto que apunta a construir una megafábrica de semiconductores destinada a producir chips avanzados para abastecer la creciente demanda de poder computacional.

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La iniciativa surge en un momento clave, en el que la inteligencia artificial se consolida como una de las tecnologías más influyentes del mundo. Empresas, gobiernos y centros de investigación compiten por acceder a chips cada vez más potentes, indispensables para entrenar modelos complejos, desarrollar vehículos autónomos y potenciar sistemas robóticos. En ese contexto, Terafab aparece como una apuesta por asegurar el suministro de estos componentes estratégicos.

¿Qué es lo que quiere Elon Musk?

El concepto detrás de Terafab es construir una instalación capaz de producir chips a una escala mucho mayor que la actual. Aunque no se trata de un proyecto completamente detallado en términos públicos, se ha conocido que la intención es integrar en un solo lugar todas las etapas del proceso: desde el diseño hasta la fabricación, el empaquetado y las pruebas finales.

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Esta integración vertical marcaría una diferencia frente al modelo tradicional de la industria de semiconductores, donde distintas compañías se encargan de fases específicas. Gigantes como TSMC o Samsung dominan la fabricación de chips, mientras que otras empresas se enfocan en el diseño o la distribución. Terafab buscaría romper esa fragmentación.

TERAFAB unveiled. $20–25B. Not a side project. A trillion watts of compute per year. Yes, trillion. Matching the U.S. electricity grid’s output. AI data centers in orbit. Robotaxis. Optimus. When the grid caps out, you go to space.@Tesla @SpaceX @xAI https://t.co/Vh3YCQoOca pic.twitter.com/8CWPXWq0XU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026

Además, el proyecto contempla una capacidad de producción orientada a generar enormes volúmenes de cómputo, lo que lo convertiría en uno de los desarrollos industriales más grandes dentro del sector tecnológico.

¿Cómo potenciaría Elon Musk su nuevo proyecto?

Detrás de Terafab estarían varias de las compañías lideradas por Musk. Entre ellas, Tesla, SpaceX y xAI, que comparten una necesidad común: acceso constante a chips avanzados.

En el caso de Tesla, los semiconductores son clave para el desarrollo de su sistema de conducción autónoma y para proyectos como el robot humanoide Optimus.

SpaceX, por su parte, podría beneficiarse en el desarrollo de satélites y sistemas espaciales con capacidades de procesamiento más avanzadas. Mientras tanto, xAI requiere infraestructura de alto rendimiento para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El anuncio de Terafab también debe leerse en medio de una competencia global por el dominio de los semiconductores. Países como Estados Unidos, China y Corea del Sur han impulsado inversiones millonarias para fortalecer sus cadenas de suministro, conscientes de que estos componentes son esenciales para la economía digital.

En los últimos años, la escasez de chips ha afectado industrias enteras, desde la automotriz hasta la electrónica de consumo. Esto ha llevado a que empresas tecnológicas busquen alternativas para garantizar su abastecimiento, ya sea mediante alianzas estratégicas o proyectos propios.

En ese escenario, la propuesta de Musk se alinea con una tendencia más amplia, aunque su escala y ambición la hacen particularmente llamativa.

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