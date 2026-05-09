En un movimiento que beneficiará a millones de usuarios en Latinoamérica y el resto del mundo, YouTube ha comenzado el despliegue global de la función Picture-in-Picture (PiP) o pantalla flotante de forma gratuita para todos los usuarios, sin necesidad de suscribirse a YouTube Premium.

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La medida, anunciada recientemente por la plataforma, representa un avance significativo en la experiencia móvil, permitiendo ver videos mientras se utilizan otras aplicaciones.

La función PiP permite minimizar el reproductor de video a una ventana flotante y móvil que permanece activa incluso al salir de la app de YouTube, explicó el portal Hypebeast. Los usuarios pueden arrastrar esta ventana por la pantalla, redimensionarla y continuar consumiendo contenido mientras revisan redes sociales, envían mensajes o navegan por internet.

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Esta característica, largamente solicitada, ya estaba disponible para usuarios gratuitos en Estados Unidos desde hace varios años y para suscriptores Premium a nivel global. Ahora, el beneficio se extiende progresivamente al resto del planeta.

Según información oficial compartida por YouTube, el ‘rollout’ está en curso y se completará “en los próximos meses” para todos los usuarios de Android e iOS. Esto significa que la disponibilidad puede variar según la región, la versión de la aplicación y el dispositivo. Se recomienda mantener actualizada la app de YouTube para recibir la función lo antes posible.

No todo el contenido es compatible con esta versión gratuita. La PiP funciona principalmente con videos largos no musicales (longform, non-music content). Quedan excluidos los videos de música, el contenido de YouTube Music y los Shorts. Esta restricción busca evitar que la función se utilice como sustituto del reproductor en segundo plano completo, que sigue siendo exclusivo de YouTube Premium.

Para los suscriptores de YouTube Premium, no hay cambios: continúan disfrutando de PiP sin restricciones, incluyendo videos musicales, además de otras ventajas como reproducción en segundo plano con pantalla apagada, descargas offline y eliminación de anuncios. Existe también la opción Premium Lite en algunos países, que ofrece beneficios intermedios.

Cómo activar la pantalla flotante

Aunque es una herramienta nativa en la mayoría de dispositivos modernos, muchos usuarios no la tienen activa o desconocen cómo habilitarla para aplicaciones específicas. Aquí le traemos la guía definitiva para que no se pierda de nada.

Paso a paso para usuarios de Android

En el sistema operativo de Google, el permiso se otorga de forma individual a cada aplicación. Siga estas instrucciones:

Ingrese a los Ajustes o Configuración de su equipo. Diríjase a la sección de Aplicaciones. Busque la opción Acceso especial de aplicaciones (en algunos modelos debe tocar los tres puntos en la esquina superior o entrar a “Opciones avanzadas”). Seleccione Imagen en imagen (o PiP). Verá el listado de sus apps. Asegúrese de que plataformas como WhatsApp, Netflix o Maps tengan el interruptor en “Permitido”.

Paso a paso para usuarios de iPhone (iOS)

Apple permite que esta función sea más fluida y sistémica. Para verificar que esté encendida:

Entre a la aplicación de Ajustes. Vaya a la pestaña General. Toque en Imagen dentro de otra (PiP). Verifique que el interruptor de “Iniciar PiP automáticamente” esté en color verde.

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