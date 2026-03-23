La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en Colombia y cada vez más personas están considerando dar el salto, no solo por razones ambientales, sino también por beneficios económicos y prácticos. Los carros eléctricos ofrecen menores costos de mantenimiento, ahorros en combustible, incentivos tributarios y, en muchas ciudades, ventajas como la no restricción de movilidad, lo que los convierte en una opción cada vez más atractiva para los conductores.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Tesla empieza a pisar duro con sus carros en Colombia y superó en ventas a icónica marca)

En ese contexto, la autonomía se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de elegir un vehículo eléctrico. En un país donde la infraestructura de carga aún está en desarrollo, contar con un carro que recorra largas distancias con una sola carga marca una gran diferencia, tanto en el uso diario como en viajes largos. Por eso, los modelos que superan los 600 kilómetros por carga empiezan a destacarse con fuerza en el mercado.

Actualmente, varios fabricantes lideran este segmento con propuestas que combinan tecnología y eficiencia. En el primer lugar aparece Audi con el A6 Sportback e-tron, que alcanza hasta 753 kilómetros de autonomía, posicionándose como uno de los referentes más destacados.

Lee También

Le sigue Mercedes-Benz con el EQS, que supera los 700 kilómetros, mientras que BMW entra en la lista con el iX, que llega hasta 701 kilómetros.

Más abajo, pero aún con cifras muy competitivas, se encuentra nuevamente Mercedes-Benz con el EQE, que alcanza hasta 689 kilómetros, y Tesla con el Model 3, que logra hasta 660 kilómetros. Porsche también figura en este listado con el Taycan, que llega hasta 651 kilómetros, demostrando que el rendimiento y la autonomía pueden ir de la mano.

Audi vuelve a aparecer con el Q6 Sportback e-tron, que alcanza hasta 625 kilómetros, seguido por Zeekr con el modelo 001, que llega a 620 kilómetros. Kia también se suma con el EV3, que logra hasta 605 kilómetros, y finalmente Tesla cierra el top con el Model Y, que alcanza hasta 600 kilómetros.

(Ver también: Dongfeng BOX, el carro eléctrico por menos de $ 75 millones que reta a BYD y otras marcas)

Este crecimiento en autonomía responde a avances en baterías más eficientes, mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre marcas, lo que está llevando a que cada vez más modelos ofrezcan cifras que hace unos años parecían inalcanzables. Así, el carro eléctrico deja de ser una alternativa de nicho y se consolida como una opción real para el día a día de los colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z