La llegada de Tesla a Colombia, que causó gran expectativa a finales de 2025, empieza a enfrentar sus primeros cuestionamientos por parte de los compradores. La principal incertidumbre radica en la ubicación real de sus oficinas administrativas en Bogotá y las respuestas evasivas ante el incumplimiento en las fechas de entrega.

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Según reveló Caracol Radio, en la página web oficial de la marca aparece registrada la dirección carrera 7 No. 71 – 21, torre B, oficina 602. Esta ubicación es la misma que la empresa Tesla Motors Colombia SAS habría relacionado para trámites de apertura de cuentas bancarias donde los clientes deben transferir el dinero de sus vehículos.

Sin embargo, al visitar el lugar para atender las quejas de ciudadanos afectados, el medio radial constató que en dicho despacho no funciona la compañía de Elon Musk. En su lugar, opera la firma de abogados Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

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De acuerdo con el reporte, el personal del edificio confirmó que ya son varias las personas que han llegado hasta allí con la misma duda. No obstante, esta emisora aclaró que dichos abogados no representan ni asesoran a Tesla, dejando a los usuarios sin un punto físico de reclamo administrativo.

A la confusión por la sede física se suman las denuncias por retrasos y falta de respuesta. Uno de los casos documentados es el de Jorge Iván Galeano, un ciudadano de Cali que pagó 125’000.000 de pesos por una camioneta Tesla hace más de un mes.

Galeano hizo la transferencia a una cuenta de Citibank a nombre de Tesla, pero hasta el momento no tiene noticias de su vehículo. El afectado asegura que:

“Simplemente recibieron la plata y se desaparecieron. Cuando cuestiono la tardanza a través de la aplicación, responden cada ocho días y de forma evasiva”.

Ante la falta de soluciones, el comprador confirmó que ya escaló el caso mediante una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para buscar la protección de sus derechos como consumidor.

¿Dónde queda la tienda de Tesla en Bogotá?

La llegada oficial de Tesla a Colombia marcó un hito en el mercado automotriz eléctrico, estableciendo su base de operaciones en la capital. El fabricante de vehículos estadounidense inauguró su primera tienda y centro de experiencia en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá.

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Este punto de venta, que inició actividades en noviembre de 2025, funciona como el eje principal para que los interesados conozcan de cerca la tecnología de la marca. En el lugar, los usuarios pueden interactuar con los modelos Model 3 y Model Y, los primeros disponibles para el mercado nacional.

Además de la exhibición, el centro de experiencia permite a los visitantes programar pruebas de manejo y recibir asesoría directa sobre el ecosistema de carga. Esta apertura forma parte del plan de expansión de la compañía de Elon Musk, que también incluye centros de servicio y puntos de supercarga en las principales ciudades del país.

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