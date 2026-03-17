En medio de una industria automotriz que atraviesa cambios profundos por la electrificación y la tecnología, Chery sigue ganando terreno a nivel global y también en Colombia. La marca china reporta cifras de crecimiento que reflejan no solo un aumento en ventas, sino una consolidación de su estrategia internacional en mercados cada vez más exigentes.

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A nivel mundial, la compañía superó los 6 millones de vehículos vendidos en mercados internacionales, convirtiéndose en la primera automotriz china en alcanzar este hito. Solo en febrero registró más de 160.000 unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento interanual del 41,5 %.

Uno de los datos más llamativos es la velocidad con la que Chery ha crecido fuera de China. Luego de superar los 5 millones de unidades exportadas en junio de 2025, la marca sumó un millón adicional en apenas ocho meses, una cifra que evidencia el ritmo acelerado de su expansión.

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Además, completó diez meses consecutivos con exportaciones superiores a las 100.000 unidades mensuales, alcanzando en febrero 124.929 vehículos enviados a mercados internacionales. Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 130 países y regiones, con una base que supera los 18,89 millones de usuarios.

Este avance no solo responde al volumen, sino a una estrategia que apunta a mercados más complejos. La marca ha fortalecido su entrada en Europa —donde ya opera en 18 países— y ha tenido un crecimiento destacado en el Reino Unido y la Unión Europea, con cerca de 20.000 unidades vendidas y un aumento del 224 % frente al año anterior.

El crecimiento de Chery también está ligado a su evolución como compañía. Más allá de fabricar vehículos, la marca ha comenzado a posicionarse como un actor tecnológico, integrando desarrollos en electrificación, inteligencia artificial y soluciones híbridas.

En mercados como Australia, por ejemplo, presentó su nueva generación de tecnología híbrida, junto con avances en inteligencia aplicada al vehículo. A esto se suma el lanzamiento de su estrategia de inteligencia artificial, con la que busca entrar en una nueva fase denominada “Inteligencia 2.0”.

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En el mercado colombiano, Chery también muestra un desempeño destacado. En lo corrido del año, la marca ha registrado 642 matrículas, lo que representa un crecimiento del 355,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en febrero alcanzó 354 unidades vendidas, con un incremento interanual del 378,4 %, cifras que la ubican como una de las marcas de mayor crecimiento en el país.

Este resultado responde a varios factores, entre ellos la consolidación de su red de concesionarios y servicio, que ya cubre más del 90 % del territorio nacional, así como la ampliación de su portafolio, especialmente en el segmento de nuevas energías.

Uno de los modelos que ha impulsado este crecimiento es el iCAR 03, que logró posicionarse como el tercer vehículo 100 % eléctrico más vendido en Colombia durante febrero.

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