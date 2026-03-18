Una peligrosa práctica en redes sociales ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud en el país. Se trata del llamado ‘reto del acetaminofén’, una tendencia en la que menores de edad se graban ingiriendo grandes cantidades de este medicamento, ya sea en jarabe o pastillas, para competir y demostrar quién aguanta más antes de publicar el video en plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram.

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Pese a que es un fármaco de venta libre y uso común, su consumo desmedido puede tener consecuencias letales. Según explicó el doctor Jorge Marín, especialista en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, en entrevista con Blu Radio, el mayor riesgo de esta práctica es una falla hepática fulminante.

El doctor Marín enfatizó que, si bien el acetaminofén es un “excelente medicamento y un muy buen analgésico”, pierde su seguridad cuando no se maneja en la dosis correcta. Los efectos de ingerirlo de forma no regulada se dividen en etapas:

Síntomas iniciales: náuseas, dolor de estómago y abdominal, vómito, diarrea y mareo.

Complicaciones graves: el hígado se inflama, lo que puede derivar en una falla hepática que, en muchos casos, solo se soluciona con un trasplante de órgano.

Compromiso renal: al igual que el hígado, los riñones pueden inflamarse y dejar de funcionar (falla renal).

Alteraciones en la sangre: el especialista advirtió sobre la acidosis metabólica (la sangre se vuelve extremadamente ácida), lo que provoca arritmias cardiacas y alteraciones en el estado de conciencia.

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Más allá de la emergencia inmediata, quienes sobreviven a una sobredosis de este tipo pueden enfrentar secuelas permanentes. De acuerdo con el toxicólogo, el consumo excesivo de acetaminofén está vinculado al desarrollo de hepatitis crónica y cirrosis, comprometiendo la salud del paciente de por vida.

Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y cuidadores para supervisar el contenido que los jóvenes consumen en redes y evitar que participen en estos desafíos que ponen en riesgo su integridad física.

¿Qué hacer si se intoxicó con acetaminofén?

La sobredosis de acetaminofén (paracetamol) es una emergencia médica que requiere atención inmediata para evitar complicaciones graves. Según información de United Healthcare, el éxito del tratamiento depende directamente de la cantidad ingerida y de la rapidez con la que se acuda a un centro de salud.

Existen tres rutas principales de acción médica para abordar esta situación:

Carbón activado: si el paciente recibe atención poco después de la ingesta, este compuesto ayuda a absorber el medicamento antes de que pase al torrente sanguíneo.

N-acetilcisteína (NAC): es el antídoto fundamental. Su administración en las primeras horas es vital para prevenir daños severos en el hígado.

Cuidados de apoyo: en cuadros de alta gravedad, es necesaria la hospitalización y el ingreso a unidades de cuidados intensivos para monitoreo constante.

Los expertos enfatizan que ante cualquier sospecha de sobredosis, no se debe esperar a la aparición de síntomas, sino buscar ayuda profesional de manera urgente.

¿Cuántas pastillas de acetaminofén me puedo tomar al día?

El uso del acetaminofén es común para tratar dolores leves y fiebre; sin embargo, exceder su consumo representa un riesgo serio para la salud. Según explicó el doctor Jorge Marín, especialista en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, en entrevista con Blu Radio, existe un límite estricto para evitar complicaciones hepáticas. De acuerdo con el experto, la dosis máxima permitida para un adulto sano es de 3.2 gramos al día. En términos prácticos, esto equivale a no más de seis tabletas de 500 miligramos en un periodo de 24 horas. Marín enfatizó que sobrepasar este margen puede derivar en una intoxicación severa.

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