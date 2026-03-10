El Ministerio de Salud y Protección Social salió al paso de versiones que han circulado en algunos medios sobre una supuesta suspensión de tratamientos médicos en el país y aseguró que la normativa reciente del Gobierno no contempla detener procedimientos de alta complejidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “En diciembre fue la última dosis”: habló hijo de la mujer que murió en fila por medicamentos)

En un comunicado divulgado este 10 de marzo, la cartera indicó que las medidas relacionadas con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud no autorizan la suspensión de tratamientos como trasplantes, quimioterapias u otros procedimientos especializados, ni permiten interrumpir la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

Minsalud rechaza versiones sobre suspensión de tratamientos

Según el pronunciamiento oficial, las interpretaciones que apuntan a una eventual interrupción de estos servicios no tienen sustento en la normativa y, de acuerdo con el Ministerio, representan una lectura equivocada de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Lee También

La entidad explicó que la regulación busca ordenar la operación del aseguramiento en salud en el territorio, fortalecer la sostenibilidad del sistema y garantizar la continuidad de la atención, especialmente en zonas con baja densidad poblacional, dispersión geográfica o limitaciones en la oferta de servicios.

#Comunicado | #Minsalud aclara a la opinión pública que la normativa sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional no contempla en ningún caso la suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias ni otros… pic.twitter.com/dYgdV0qlEn — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) March 10, 2026

Qué pasará con los traslados de pacientes

El comunicado también señala que los procesos de reasignación de afiliados entre aseguradoras hacen parte de los mecanismos habituales del sistema de salud.

De acuerdo con el Ministerio, estos traslados han ocurrido en distintos momentos cuando se han presentado liquidaciones de EPS, intervenciones administrativas o retiros de operación territorial, sin que ello haya significado la suspensión de tratamientos o procedimientos en curso.

La cartera agregó que, en estos casos, las obligaciones de las EPS y de las redes de prestadores continúan vigentes para garantizar entrega de medicamentos, controles médicos y procedimientos programados.

Ministerio de Salud advierte sobre nuevas medidas para pacientes

El Ministerio de Salud sostuvo que las medidas adoptadas no pueden interpretarse como una autorización para interrumpir rutas de atención clínica ni suspender servicios, especialmente en pacientes con condiciones de alto riesgo.

Entre los grupos mencionados están pacientes oncológicos, receptores de trasplantes, personas con enfermedades raras o huérfanas, mujeres gestantes, niños y adolescentes, entre otros sujetos de especial protección.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los medios de comunicación y actores del sistema de salud a informar con responsabilidad, al considerar que las versiones sobre una supuesta suspensión de tratamientos pueden desatar preocupación entre los pacientes y sus familias.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.