En varios videos en redes sociales se visibilizó la situación de Diego Alejandro Parra, médico general que padece varias enfermedades crónicas y que, según su testimonio, enfrenta dificultades para acceder oportunamente a los medicamentos que necesita. En medio del dolor que describe como insoportable, el profesional anunció que solicitó la eutanasia.

Con visibles dificultades para hablar, Parra explicó que fue diagnosticado con dos enfermedades huérfanas: esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida. A estas condiciones se suman, según relató, secuelas posteriores al COVID-19 y otros diagnósticos como fibromialgia, discopatía periférica, dolor crónico intratable, leucopenia y un carcinoma escamocelular grado tres.

En su declaración, el médico señaló que su decisión está relacionada con la intensidad del dolor y con lo que describe como incumplimientos en la entrega completa de sus tratamientos.

“Me autorizan los medicamentos, pero no me entregan las fórmulas completas. No me están manejando el dolor de manera adecuada”, manifestó.

También afirmó que llevaba varios días sin poder dormir debido a la falta de analgésicos y otros fármacos necesarios para su tratamiento.

Parra indicó que, ante esa situación, optó por iniciar el proceso para acceder a la eutanasia, procedimiento que en Colombia es legal bajo ciertos criterios médicos y administrativos.

Además del anuncio sobre su solicitud, el médico utilizó sus redes sociales para pedir ayuda a quienes han seguido su caso. Allí solicitó apoyo para conseguir medicamentos que le permitan aliviar el dolor mientras se define su situación clínica.

En sus publicaciones expresó que el sufrimiento físico que enfrenta no se lo desea a nadie y reiteró que su prioridad inmediata es poder descansar y controlar los síntomas.

El caso ha causado reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades huérfanas y crónicas en el sistema de salud, así como sobre los tiempos de entrega de medicamentos de alto costo.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la entidad prestadora de salud mencionada por el médico. Entretanto, su situación continúa generando solidaridad y discusión pública sobre el manejo del dolor crónico y el acceso efectivo a tratamientos en Colombia.

