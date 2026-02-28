La violencia volvió a golpear a una familia barranquillera. Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años y estudiante del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), fue asesinada a tiros dentro de su vivienda en el barrio Las Américas, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte conocido por El Heraldo, el ataque ocurrió en la calle 51B con carrera 2B, cuando dos hombres armados irrumpieron de manera violenta en la casa y dispararon en cuatro ocasiones contra la joven.

(Vea también: Acusan por feminicidio al novio de la periodista que murió al caer de noveno piso en Bogotá)

Jair Orozco, tío de la víctima, relató que la adolescente había llegado a la vivienda apenas 20 minutos antes del crimen, luego de salir de clases.

En ese momento, se encontraba con su padre, su hermano y su novio, quienes realizaban trabajos en el patio. Según el familiar, los tres salieron brevemente a buscar unos listones de madera, dejando a Luzdaris sola dentro de la casa. Fue entonces cuando los atacantes forzaron la puerta e ingresaron.

Vecinos del sector aseguraron que dos hombres, vestidos de gris, entraron al inmueble y que poco después se escucharon cuatro detonaciones. Esa es, hasta ahora, la información preliminar que tiene la familia.

Sus allegados insisten en que no entienden las razones del crimen. La describen como una joven tranquila, enfocada en sus estudios y muy unida a su familia.

(Lea también: Sicariato a dueño de supermercado: fue acribillado junto a su escolta en camioneta Lexus)

Además de su formación académica, Luzdaris tenía una gran pasión por la música. En su casa solía interpretar canciones de artistas como Patricia Teherán y Ana del Castillo, convirtiendo su hogar en escenario improvisado donde, según sus familiares, alegraba a todos con su voz.

“Era una niña que no se metía con nadie. Le arrebataron sus sueños sin darnos una explicación”, expresó su tío, quien la recordó como motivo de orgullo para sus padres.

La familia exigió a las autoridades el pronto esclarecimiento del caso y la captura de los responsables.

“Que no quede impune. Ya hay demasiada violencia”, pidió Orozco, en medio del dolor.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los sicarios que acabaron con la vida de la joven, cuyo futuro —marcado por el estudio y la música— quedó abruptamente interrumpido.

