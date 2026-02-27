Un brutal hecho de violencia ocurrió el pasado 25 de febrero de 2026 en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla, donde una adolescente de 17 años fue asesinada por dos hombres armados que ingresaron a su vivienda, informaron fuentes oficiales y familiares.

La víctima, identificada como Luzdaris Maickell Guerrero Corro, era aprendiz del Sena en un programa de diseño gráfico y había llegado a su casa aproximadamente veinte minutos antes de la agresión, según relataron sus familiares, según informó El Tiempo.

¿Cómo ocurrió crimen de estudiante del Sena en Barranquilla?

El ataque se registró alrededor del mediodía en la vivienda familiar ubicada en la calle 51B con carrera 2B. Dos hombres vestidos de gris forzaron la puerta, ingresaron y dispararon contra la joven, hiriéndola en varias ocasiones. Tras los impactos, los agresores huyeron entre las calles del barrio sin que se haya reportado su captura hasta el momento.

Los familiares explicaron que al momento del ataque la adolescente estaba sola en casa, pues su padre, su hermano y su novio habían salido momentáneamente para llevar a cabo unas diligencias. Al regresar, la encontraron sin signos vitales.

Ella era Luzdaris Guerrero, estudiante del Sena, asesinada

Luzdaris, oriunda de La Guaira (Venezuela), era recordada por su familia como una joven responsable, dedicada a sus estudios y con talento para el canto, con aspiraciones de crecer tanto académica como personalmente.

Sus allegados han insistido en que no tenía vínculos con actividades delictivas ni había recibido amenazas previas, lo que causa aún más conmoción e incertidumbre entre quienes la conocían.

Más allá del hecho violento, su familia la recuerda como una joven alegre, disciplinada y con grandes sueños. Luzdaris quería convertirse en cantante y solía interpretar canciones de vallenato. Entre sus artistas preferidas estaban Patricia Teherán y Ana del Castillo, de acuerdo con el rotativo.

El asesinato de la adolescente se suma a otros hechos violentos recientes en el mismo sector, como una masacre ocurrida hace menos de dos semanas en la que tres hombres fueron atacados dentro de otra vivienda cercana. Aunque no se ha confirmado alguna relación directa entre los casos, los residentes de Las Américas manifiestan su preocupación por el aumento de la violencia en su comunidad.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación adelantaron la inspección técnica del lugar y las indagaciones para esclarecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y esclarecer si se trató de un ataque dirigido o un caso aislado.

La comunidad educativa y vecinos han pedido que el caso no quede impune y que la investigación permita respuestas claras y justicia para la familia de la adolescente.

