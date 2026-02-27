Hacia las 00:37 de la mañana se registró un temblor de magnitud 2.7 con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros, según informó en su cuenta de X el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
De acuerdo con la mencionada entidad, el movimiento telúrico no representó gravedad ni ocasionó daños materiales, y se presentó a unos 31 kilómetros de la isla de San Andrés.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-26, 19:34 hora local Magnitud 3.2, Profundidad 152 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/0qWc5amhEQ
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 27, 2026
