¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el extremo noroccidental de Suramérica. En este punto convergen varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la del Caribe y la Suramericana, cuyo movimiento constante libera energía acumulada en forma de sismos.

El choque y la fricción entre estas placas provocan fallas geológicas activas en distintas regiones del territorio nacional. Una de las zonas más sísmicas es el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, reconocido por registrar movimientos frecuentes a gran profundidad.

Además, el país forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra gran parte de los terremotos y actividad volcánica del planeta. Esta condición geológica explica por qué los temblores son recurrentes y, en algunos casos, de magnitud considerable.

Las autoridades, a través del monitoreo permanente, mantienen vigilancia sobre estas dinámicas naturales con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía y fortalecer las estrategias de prevención y gestión del riesgo.