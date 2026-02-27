author
David Sánchez
Feb 27, 2026 - 1:48 am

Hacia las 00:37 de la mañana se registró un temblor de magnitud 2.7 con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros, según informó en su cuenta de X el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la mencionada entidad, el movimiento telúrico no representó gravedad ni ocasionó daños materiales, y se presentó a unos 31 kilómetros de la isla de San Andrés.

Horas antes, exactamente a las 7:34 de la noche del jueves 26 de febrero, se presentó otro sismo de magnitud 3.2 con epicentro en el municipio de Los Santos, una zona reconocida por su frecuente actividad sísmica. Este evento tuvo una profundidad considerable, lo que disminuyó su impacto en superficie.

Colombia mantiene un monitoreo constante debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier percepción a través de la plataforma oficial “Sismo Sentido”, herramienta que permite consolidar información en tiempo real sobre la intensidad con la que se experimentan estos fenómenos en distintas regiones del país.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el extremo noroccidental de Suramérica. En este punto convergen varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la del Caribe y la Suramericana, cuyo movimiento constante libera energía acumulada en forma de sismos.

El choque y la fricción entre estas placas provocan fallas geológicas activas en distintas regiones del territorio nacional. Una de las zonas más sísmicas es el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, reconocido por registrar movimientos frecuentes a gran profundidad.

Además, el país forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra gran parte de los terremotos y actividad volcánica del planeta. Esta condición geológica explica por qué los temblores son recurrentes y, en algunos casos, de magnitud considerable.

Las autoridades, a través del monitoreo permanente, mantienen vigilancia sobre estas dinámicas naturales con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía y fortalecer las estrategias de prevención y gestión del riesgo.

