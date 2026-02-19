Un temblor de magnitud 3.2 sacudió el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira. Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la noche de este jueves 19 de febrero.

De acuerdo con los reportes de los internautas, el sismo, que presentó una profundidad inferior a 30 kilómetros, se sintió en ciudades como Santa Marta, Riohacha y Valledupar.

“Yo estaba sentada en la mesa de comedor en la sala y sentí una vibración muy rápida. Así como cuando te da un escalofrío. Se sintió en Santa Marta y se demoraron en el reporte porque fue hace rato”, son algunas de las reacciones de usuarios de redes sociales.

Sin embargo, las autoridades de esa región no reportan afectaciones luego del movimiento telúrico que tuvo lugar exactamente en la latitud 11.1 con longitud -73.59.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-19, 23:02 hora local Magnitud 3.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dibulla – La Guajira, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/cQHkzZDrYB — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 20, 2026

¿Cómo reportar un sismo en Colombia? Cuando se percibe un temblor, existe la posibilidad de enviar un reporte que aporte información útil para la evaluación de sus efectos y el registro sísmico nacional. En Colombia, el informe oficial se tramita por medio del formulario “Sismo Sentido” disponible en el portal del Servicio Geológico Colombiano, donde se piden datos como la ubicación, la intensidad percibida y los efectos observados, entre ellos movimiento de objetos, ruidos o posibles daños. También se aconseja revisar los canales oficiales de la entidad, ya que suelen difundir enlaces directos para reportar eventos recientes pocos minutos después de que ocurren. El reporte ciudadano de temblores constituye una herramienta clave para el monitoreo científico y contribuye al fortalecimiento de los sistemas de gestión del riesgo y prevención en el país. ¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Colombia presenta una alta actividad sísmica por su ubicación en el extremo noroccidental de Suramérica, un punto donde coinciden e interactúan varias placas tectónicas. Ese movimiento constante provoca acumulación de energía en la corteza terrestre y, cuando se libera, aparecen temblores con frecuencia en diferentes regiones del territorio. En el caso del departamento de Santander, la recurrencia de sismos se asocia con la influencia del llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, localizado cerca de Bucaramanga. Este fenómeno figura entre los tres nidos sísmicos más activos del planeta, junto con los de Vrancea y la zona del Hindu Kush. Se trata de un sector donde los movimientos telúricos se concentran en un volumen reducido de roca, relacionado con la deformación de fragmentos de placas tectónicas antiguas que permanecen atrapados o en proceso de hundimiento hacia el manto terrestre. Esa fricción interna libera energía de forma casi diaria, lo que explica la constante actividad sísmica registrada en la región.

