Un temblor de magnitud 3.2 sacudió el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira. Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la noche de este jueves 19 de febrero.
De acuerdo con los reportes de los internautas, el sismo, que presentó una profundidad inferior a 30 kilómetros, se sintió en ciudades como Santa Marta, Riohacha y Valledupar.
“Yo estaba sentada en la mesa de comedor en la sala y sentí una vibración muy rápida. Así como cuando te da un escalofrío. Se sintió en Santa Marta y se demoraron en el reporte porque fue hace rato”, son algunas de las reacciones de usuarios de redes sociales.
Sin embargo, las autoridades de esa región no reportan afectaciones luego del movimiento telúrico que tuvo lugar exactamente en la latitud 11.1 con longitud -73.59.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-19, 23:02 hora local Magnitud 3.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dibulla – La Guajira, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/cQHkzZDrYB
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 20, 2026
