Un sismo de magnitud 3,4 se registró en la madrugada de este martes 17 de febrero de 2026 en el municipio de San Antonio, en el departamento del Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico ocurrió a las 3:24 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una característica que puede aumentar la percepción del temblor en las zonas cercanas al epicentro.
De acuerdo con los reportes preliminares, el evento no dejó daños materiales ni personas lesionadas, aunque algunos habitantes manifestaron haberlo sentido levemente.
Colombia es un territorio sísmicamente muy activo debido a su ubicación geográfica en la esquina noroccidental de Suramérica, una zona donde interactúan varias placas tectónicas. Esta dinámica geológica provoca acumulación de energía en la corteza terrestre que, al liberarse, produce temblores con relativa frecuencia en distintas regiones del país.
En el caso del departamento de Santander, la alta actividad sísmica se relaciona con la presencia del llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado cerca de Bucaramanga. Este fenómeno está considerado uno de los tres nidos sísmicos más activos del mundo, junto con los de Vrancea, en Rumania, y la región del Hindu Kush, en Afganistán.
Se trata de una zona donde los sismos se concentran en un volumen relativamente pequeño de roca, asociados a la deformación de fragmentos de placas tectónicas antiguas que permanecen atrapados o en proceso de hundimiento en el manto terrestre, lo que genera fricción y liberación de energía casi diaria.
¿Cómo reportar un sismo en Colombia?
Cuando se percibe un temblor, es posible realizar un reporte para contribuir a la evaluación de sus efectos y al registro sísmico nacional. En Colombia, el reporte oficial se efectúa a través del formulario de “Sismo Sentido” disponible en el sitio web del Servicio Geológico Colombiano, donde se solicita información como la ubicación, la intensidad percibida y los posibles efectos observados (movimiento de objetos, ruidos o daños).
Asimismo, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad, ya que suelen publicar enlaces directos para reportar eventos recientes pocos minutos después de su ocurrencia.
El reporte de sismos es una herramienta importante para el monitoreo científico y para el fortalecimiento de los sistemas de gestión del riesgo y prevención en el país.