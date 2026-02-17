Un sismo de magnitud 3,4 se registró en la madrugada de este martes 17 de febrero de 2026 en el municipio de San Antonio, en el departamento del Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:24 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una característica que puede aumentar la percepción del temblor en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con los reportes preliminares, el evento no dejó daños materiales ni personas lesionadas, aunque algunos habitantes manifestaron haberlo sentido levemente.

Las autoridades mantienen habilitada la herramienta oficial para que la ciudadanía informe si percibió el movimiento, con el fin de fortalecer el monitoreo sísmico en el país.

Internautas reportaron el sismo en ciudades de los departamentos de Tolima y Cundinamarca como Ibagué y Girardot. Asimismo, se registró en municipios como Chaparral.

En este sentido, usuarios de redes sociales comentaron la publicación del SGC.

“En Ibagué se sintió un sacudón fuerte” y “Me despertó”, fueron algunas de las reacciones.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-17, 03:24 hora local Magnitud 3.4, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Antonio – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/2qKMZSXcBX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 17, 2026