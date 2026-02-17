Un informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia reveló detalles inéditos sobre el accidente del avión de la aerolínea estatal Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el que murieron 15 personas, además de posibles irregularidades en la manipulación de la escena tras el siniestro.

Según el documento técnico, el accidente ocurrió cuando la aeronave —un avión de operación regional— perdió el control durante la aproximación para aterrizar, lo que provocó su impacto contra el terreno. La investigación señala que las condiciones meteorológicas adversas y factores operacionales habrían influido en la tragedia.

Sin embargo, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo, uno de los puntos más sensibles del informe es la advertencia sobre la alteración de la escena del accidente por parte de pobladores de la zona.

De acuerdo con los investigadores, se presentó una “manipulación de la escena y de componentes de la aeronave“, antes de que se completaran los procedimientos oficiales de inspección, lo que pudo afectar la recolección de evidencia clave para determinar las causas exactas.

Las imágenes conocidas recientemente muestran el estado en que quedó la aeronave tras el impacto, así como las condiciones del terreno donde ocurrió la emergencia, material que ayudó a reconstruir los últimos momentos del vuelo.

La tragedia dejó 15 víctimas fatales y provocó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad aérea y la preservación de evidencias en accidentes aeronáuticos en el país. Las autoridades reiteraron que el objetivo del informe es prevenir futuros siniestros mediante la identificación de riesgos y fallas operacionales.

La @DIACC_COL presenta el informe preliminar del accidente de la aeronave HK-4709, en cumplimiento del Anexo 13 de la @icao y la normativa nacional. pic.twitter.com/gHv07V1mHJ — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) February 16, 2026

¿Qué pasó en accidente de avión se Satena donde murió un congresista?

El 28 de enero de 2026, una aeronave Beechcraft 1900D de la aerolínea estatal Satena se accidentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander, con un saldo de 15 personas fallecidas, entre pasajeros y tripulación. El avión cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y perdió contacto con el control aéreo pocos minutos después del despegue. Equipos de búsqueda localizaron los restos en una zona montañosa de difícil acceso, sin sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero, junto con otros pasajeros civiles y los dos tripulantes. Las investigaciones apuntan a una combinación de factores operacionales, condiciones meteorológicas y características del terreno como elementos clave para entender lo sucedido.

