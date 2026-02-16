A casi tres semanas del accidente del avión de Satena con matrícula HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, se conocieron nuevos elementos técnicos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. La aeronave se estrelló el pasado 28 de enero en Norte de Santander y las 15 personas a bordo, 13 pasajeros y 2 tripulantes, fallecieron.

Entre las víctimas estuvo Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara, abogado y especialista en Derecho Administrativo, reconocido por su trabajo social en el Catatumbo.

Nueva hipótesis sobre accidente de avión de Satena

Este 16 de febrero, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó detalles técnicos sobre la última información registrada por el sistema de seguimiento del vuelo.

“La última traza, que creo que es muy reveladora, marcó una velocidad de 234 nudos, o sea, un poco menor que la anterior, pero aquí está un dato fundamental: estaba a 6.500 pies de altura. Acuérdense que la anterior era 7.900 pies de altura, pero la última traza, 6.500 pies de altura”, explicó.

La funcionaria advirtió que ese dato resulta clave para el análisis preliminar. Según señaló, volar a 6.500 pies implicaba estar a una altura inferior a la de las montañas en esa zona de Norte de Santander.

🔵 El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil de Colombia entregaron un informe preliminar sobre el accidente de la avioneta que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que murieron 15 personas. 🔹 Confirmaron que la aeronave se encontraba a una altura inferior a la de las… pic.twitter.com/0G5AVHr8Xe — La FM (@lafm) February 16, 2026

“¿Y eso qué quiere decir? Que estaba por una altura inferior a la altura de las montañas en esa zona. Entonces ahí se va encontrando la clave para ir entendiendo lo que sucedió, las causas, la situación y llenar un informe más adelante, que será el informe final; pues estarán las conclusiones definitivas”, añadió.

Las declaraciones apuntan a que la altitud registrada en la última traza podría convertirse en uno de los ejes centrales del informe final que determinará las causas del accidente, cuyo impacto sacudió al país por la magnitud de la tragedia y por las víctimas que dejó.

