El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 p. m. con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander) y tuvo una magnitud de 3,2, con una profundidad de aproximadamente 152 km.

El epicentro fue en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, aunque distintas personas en otras zonas del país también reportaron haber sentido el temblor.Hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni personas afectadas, y las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Si sientes un temblor, puedes reportarlo oficialmente a través de la plataforma “Sismo Sentido” del Servicio Geológico Colombiano. Esta herramienta en línea permite a las personas compartir cómo percibieron el movimiento, lo que ayuda a los expertos a analizar la intensidad y distribución del sismo en distintas regiones del país.

Para reportar un evento, ingresa al portal de Sismo Sentido, busca el sismo reciente en la lista o utiliza la opción para registrar tu experiencia. El sistema te pedirá información sencilla como la ciudad o municipio donde lo sentiste, el tipo de edificación y la intensidad percibida.

Estos reportes ciudadanos son importantes porque complementan los datos instrumentales y ayudan a mejorar los mapas de percepción sísmica y los sistemas de monitoreo en Colombia.

