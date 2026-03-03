El 80 % de los niños con cáncer en Colombia ha enfrentado barreras de acceso a servicios de salud en el último año. Así lo revela un estudio del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI) y Corporación Organización para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess), divulgado el 27 de febrero de 2026 en Bogotá.

La investigación, llevadas a cabo entre junio y agosto de 2025, analizó la situación de 244 pacientes pediátricos en medio de un contexto de intervenciones gubernamentales a varias EPS y advierte sobre el impacto directo de las fallas en la supervivencia.

Uno de los datos más alarmantes es que el 43 % de los menores ha sufrido interrupciones en su tratamiento. En enfermedades como la leucemia aguda, una demora administrativa superior a cuatro semanas puede reducir la probabilidad de supervivencia del 82 % al 16 %, según el informe técnico.

Los tiempos de atención reflejan un panorama crítico:

La espera promedio para una cita con especialista es de 90 días.

La entrega de medicamentos tarda en mediana 42,5 días.

En algunos casos extremos, los retrasos superan los 120 días.

La crisis en la continuidad de los tratamientos se suma a problemas estructurales que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), explican las brechas en supervivencia entre países: diagnóstico tardío, errores diagnósticos, abandono terapéutico, bajo acceso a medicamentos y muerte asociada a toxicidad.

EPS intervenidas y aumento de tutelas

El estudio también señala que el 51,7 % de los menores encuestados está afiliado a EPS actualmente intervenidas por el Gobierno, entre ellas Nueva EPS, Famisanar y Coosalud.

Ante las fallas en autorizaciones y la ruptura en la integralidad del servicio:

El 25 % de los cuidadores ha recurrido a la tutela para exigir atención.

El 28,6 % reporta demoras recurrentes en autorizaciones administrativas.

Este tipo de situaciones no es nuevo en la agenda pública. Casos mediáticos de menores con cáncer que han tenido que acudir a acciones judiciales para acceder a quimioterapias o medicamentos de alto costo han puesto en evidencia las dificultades del sistema, especialmente en momentos de crisis financiera de las aseguradoras.

El informe advierte que el impacto es mayor en los hogares de menores recursos. El 73 % de las familias pertenece a estratos 1 y 2, y muchas deben asumir gastos de bolsillo que pueden alcanzar los $ 5.000.000.

Además, el 63,5 % de los pacientes debe desplazarse fuera de su ciudad para recibir tratamiento. El gasto promedio por familia en traslados es de $ 727.507. En este contexto, el tratamiento no solo representa un desafío médico, sino también un riesgo para la estabilidad financiera del núcleo familiar.

¿Cuáles son las ciudades con mayores barreras para acceder a la salud?

El análisis territorial identifica focos críticos de desatención. Medellín, Bogotá y Cali concentran el mayor número de barreras reportadas.

Pereira registra la mayor demora en citas con especialistas (30 %) y en entrega de medicamentos (60 %).

Barranquilla lidera las fallas en autorizaciones administrativas (40,9 %).

Cali presenta un panorama especialmente complejo, con el primer o segundo lugar en cuatro de las seis dificultades más frecuentes, incluida la mayor crisis de traslado para atención (47,1 %).

