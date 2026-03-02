En una época en la que están en la mira los traslados de EPS en Colombia y demás, uno de los factores claves para muchos pacientes es conocer si están protegidos de ciertas enfermedades, más por la alerta reciente de sarampión.

Por eso, determinar si una persona cuenta con el esquema de vacunación contra el sarampión en Colombia requiere seguir un proceso administrativo y clínico estandarizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La herramienta principal para esta verificación es el Carné de Vacunación físico, el cual es el documento oficial donde se registran las dosis aplicadas desde el nacimiento.

En Colombia, la vacuna aplicada es la Triple Viral (SRP), que protege contra sarampión, rubeola y paperas, y generalmente se administra a los 12 meses con un refuerzo a los 18 meses o 5 años, según el año de nacimiento del usuario.

Si el documento físico se ha extraviado, la opción digital es el Sistema de Información Nominal de Vacunación, conocido como PAIWEB. Este portal permite a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) consultar el historial biológico de cualquier ciudadano mediante su número de identificación.

Los usuarios pueden solicitar a su respectiva EPS un certificado digital de vacunación, el cual extrae los datos directamente de esta plataforma nacional. Es importante anotar que los registros digitales son más exhaustivos para personas nacidas después de la implementación masiva del sistema en la última década.

En casos donde no existen registros físicos ni digitales, como ocurre con adultos mayores o personas que cambiaron de residencia frecuentemente, la ciencia médica ofrece la prueba de serología para anticuerpos IgG.

Este examen de sangre detecta si el organismo posee defensas contra el virus, ya sea por vacunación previa o por haber padecido la enfermedad. Si el resultado es positivo para IgG, se confirma la inmunidad.

Ante la duda razonable y la falta de pruebas, las autoridades sanitarias recomiendan la revacunación, ya que aplicar dosis adicionales de la vacuna SRP no representa un riesgo para la salud y garantiza la protección colectiva.

¿Cuál es el peligro de no tener vacuna de sarampión?

El peligro de no contar con la vacuna contra el sarampión radica en la vulnerabilidad ante una de las enfermedades virales más contagiosas y potencialmente letales del mundo.

Este virus, que se propaga a través de gotitas respiratorias suspendidas en el aire, tiene la capacidad de permanecer activo en superficies o en el ambiente hasta por dos horas.

Una persona sin inmunidad que comparta un espacio con alguien contagiado tiene un 90 % de probabilidades de contraer la infección, lo que facilita brotes masivos en comunidades con bajas tasas de cobertura vacunal.

Las complicaciones derivadas del sarampión son severas y afectan múltiples órganos. En el corto plazo, los pacientes pueden desarrollar neumonía, que es la causa más común de muerte por sarampión en niños, o encefalitis, una inflamación del cerebro que puede provocar daño cerebral permanente o sordera.

Además, el virus causa una “amnesia inmunológica” temporal, eliminando las células de memoria del sistema inmunitario y dejando al individuo desprotegido frente a otras bacterias y virus durante meses o años después de la recuperación inicial.

A largo plazo, el riesgo más temido es la panencefalitis esclerosante subaguda, un trastorno neurológico degenerativo y mortal que aparece años después de haber padecido la enfermedad.

En mujeres embarazadas, la falta de vacunación representa un peligro adicional, ya que la infección puede derivar en partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer. La única defensa efectiva es la inmunidad colectiva, que solo se logra cuando el 95 % de la población está vacunada con las dos dosis recomendadas.

Ignorar la vacunación no solo pone en riesgo la vida del individuo, sino que amenaza la estabilidad de los sistemas de salud pública. La reaparición de casos en zonas donde la enfermedad se consideraba erradicada demuestra que el virus circula rápidamente ante cualquier brecha inmunológica.

