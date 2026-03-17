El calendario de 2026 trae noticias importantes para quienes planean sus días de descanso y finanzas. La Semana Mayor, una de las temporadas de mayor movilidad y reflexión en el país, ya tiene fechas definidas. Según el calendario oficial, los días festivos de la Semana Santa caerán en la primera semana de abril, coincidiendo con el inicio de mes y el pago de la quincena para muchos trabajadores.

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Para este año, las conmemoraciones litúrgicas y los días feriados quedan distribuidos de la siguiente manera:

2 de abril : Jueves Santo (Festivo).

: Jueves Santo (Festivo). 3 de abril: Viernes Santo (Festivo).

La celebración iniciará oficialmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finalizará el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

Un detalle que llama la atención de los colombianos es la cercanía de estos festivos con el cierre de marzo y el inicio de abril. Al ser el Jueves y Viernes Santo el 2 y 3 de abril, estos días de receso se ubican inmediatamente después de los pagos de nómina correspondientes al 31 de marzo, lo que representa un factor clave para el consumo y el turismo nacional durante el puente más largo del año.

Con estas fechas, gran parte del país tendrá su habitual jornada de cese de actividades laborales y educativas, permitiendo a los ciudadanos organizar sus viajes o participar en los eventos religiosos tradicionales.

¿Cuándo es la resurrección de Cristo en 2026?

La planificación de las festividades religiosas y los periodos de descanso en Colombia suele girar en torno al calendario de la Semana Santa. Para el año 2026, la Iglesia Católica y el calendario civil ya tienen establecidas las fechas clave de esta conmemoración, la cual define gran parte de la dinámica nacional durante el primer semestre del año.

(Vea también: ¿Dónde viajar en Semana Santa 2026 más barato desde Colombia? Caen precios de los vuelos)

El Domingo de Resurrección, considerado el evento más importante de la liturgia cristiana al marcar el cierre de la Semana Mayor, tendrá lugar el próximo 5 de abril de 2026. Esta fecha representa la culminación de los días de reflexión y tradición que caracterizan a esta festividad en todo el país.

El ciclo festivo iniciará oficialmente con el Domingo de Ramos, que se celebrará el 29 de marzo de 2026. A partir de ese momento, los ciudadanos contarán con la habitual programación de celebraciones que anteceden al domingo de pascua, permitiendo a los viajeros y fieles organizar sus agendas con antelación.

¿Qué no se puede hacer el domingo de resurrección?

El Domingo de Resurrección marca el cierre de la Semana Santa, una de las conmemoraciones más importantes para el catolicismo. Aunque es una jornada de celebración por la creencia en el regreso de Jesucristo, existen ciertas pautas y tradiciones que los fieles suelen seguir para mantener el carácter solemne de la fecha.

A diferencia del Viernes Santo, este día no rige la abstinencia de carne roja, por lo que el consumo de alimentos es libre. Sin embargo, desde la perspectiva litúrgica, se recomienda evitar actividades que distraigan del sentido espiritual de la fiesta. Entre las tradiciones más arraigadas se sugiere:

No descuidar el precepto dominical: para los creyentes, es fundamental asistir a la Eucaristía, considerada la más importante del año.

Evitar excesos: se aconseja no convertir la celebración en festejos que incluyan consumo desmedido de alcohol.

No hacer trabajos pesados: se invita a dedicar el tiempo al descanso y a la unión familiar.

Esta jornada pone fin a las restricciones de la Cuaresma, abriendo paso al Tiempo Pascual en el calendario religioso.

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