Un informe del buscador de viajes Kayak reveló cambios importantes en las preferencias de los viajeros colombianos para 2026, aprovechando que se acerca Semana Santa. Según datos citados por El Tiempo, las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 8 % frente al año anterior, mientras que las consultas hacia destinos internacionales cayeron un 7 % en comparación con 2025.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Alejandro Lombana, director comercial de Kayak, una de las razones detrás de estas variaciones está relacionada con los precios de los vuelos. El directivo explicó que en algunos casos viajar puede resultar considerablemente más barato que el año pasado, pues existen rutas nacionales hasta 36 % más económicas y trayectos internacionales con reducciones cercanas al 25 %, lo que abre oportunidades de ahorro para quienes planean viajar durante 2026.

(Vea también: “Caos en el aire”: piloto que vuela en El Dorado destapó riesgo que hay con aviones actualmente)

¿Cuáles son los destinos más buscados por los colombianos?

Entre los destinos nacionales más buscados por los colombianos aparecen Santa Marta, Cartagena y San Andrés. En el plano internacional destacan ciudades como Madrid, Miami y Punta Cana. También figuran otros destinos que han llamado la atención de los viajeros, entre ellos Ciudad de México, Río de Janeiro, Barranquilla, Montería, Cali, Riohacha y Pereira.

Lee También

El reporte también identifica destinos que han ganado popularidad en el último año. Entre ellos están Tolú y Medellín, con incrementos de interés del 30 % y 26 %, respectivamente. Asimismo, según El Tiempo, ciudades como Pasto y destinos internacionales como Guatemala también aparecen dentro de las tendencias de búsqueda para 2026.

Por su parte, Verónica de Íscar, directora comercial de Civitatis, explicó que existe una creciente demanda global por destinos asiáticos como Japón y Corea del Sur. Según indicó, fenómenos culturales como el K-pop han despertado el interés de viajeros que quieren conocer estos lugares, mientras que Japón ha recuperado popularidad tras varios años de menor actividad turística.

Otro dato llamativo del estudio es el cambio en la forma de viajar. Según Kayak, los colombianos están priorizando escapadas cortas o “nanovacaciones”, en lugar de viajes largos. Lombana explicó, citado por El Tiempo, que cada vez es más común que las personas planeen viajes breves en pareja o en familia para desconectarse por pocos días. En ese contexto, recomendó a los viajeros anticipar la compra de tiquetes, monitorear las tarifas y mantener flexibilidad en fechas y destinos para encontrar mejores precios durante 2026.

Vuelos baratos de Colombia al exterior

Uno de los destinos recomendados es Ciudad de Panamá, donde el casco antiguo se llena de procesiones, misas y expresiones de fe durante la Semana Mayor. Sus calles empedradas y templos coloniales, como la Iglesia de La Merced, se convierten en escenarios de tradición religiosa. De acuerdo con búsquedas en Google Flights, los vuelos desde Colombia pueden encontrarse desde unos 948.000 pesos sin escalas, mientras que en Kayak aparecen tarifas entre 945.000 y 1.470.000 pesos.

(Lea también: Este es el pueblo con el mejor chorizo de Colombia: tiene varios termales y así puede llegar)

Otra alternativa para vivir la Semana Santa es Antigua Guatemala, conocida por sus tradicionales procesiones que recorren alfombras de aserrín decoradas a mano con flores y colores intensos. Entre los lugares más representativos están la Catedral de Santiago, el Convento de las Capuchinas y el Cerro de la Cruz, que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y sus volcanes. Los tiquetes aéreos pueden encontrarse desde cerca de 900.000 pesos con escalas o hasta 1.200.000 sin escalas, según Google Flights.

También destacan destinos andinos como Cusco, donde las celebraciones mezclan tradiciones católicas con herencias culturales de los pueblos andinos. Durante esos días, procesiones y ceremonias recorren la Plaza de Armas de Cusco, frente a la imponente Catedral del Cusco. Los vuelos hacia este destino pueden encontrarse desde unos 2.100.000 pesos sin escalas en Google Flights, mientras que en Kayak aparecen opciones cercanas a los 3.700.000 pesos.

En Brasil y México también hay destinos destacados para quienes buscan turismo religioso. En Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida, considerado el templo mariano más grande del mundo, llegan millones de peregrinos cada año. Por su parte, en Ciudad de México se encuentra la famosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los santuarios católicos más visitados del planeta. Los vuelos hacia estos destinos pueden encontrarse desde aproximadamente 1.100.000 pesos en el caso de México y desde 2.600.000 pesos para Brasil, dependiendo de la aerolínea, las escalas y la fecha del viaje.

* Pulzo.com se escribe con Z