Hablar de Santa Rosa de Cabal es pensar, casi de inmediato, en dos emblemas: sus aguas termales y el chorizo santarrosano. No es coincidencia. Este municipio andino ha convertido su riqueza natural y gastronómica en parte esencial de su identidad y en motor de su economía.

Ubicado en el departamento de Risaralda, a pocos minutos de Pereira, el destino se ha consolidado como uno de los más atractivos para quienes buscan descanso, bienestar y contacto con la montaña. El clima fresco y los paisajes verdes ofrecen una pausa frente al ritmo acelerado de la ciudad.

Otros planes en Santa Rosa de Cabal

La actividad volcánica de la zona alimenta sus reconocidas aguas minerales. Entre los complejos más visitados se encuentran:

Termales de Santa Rosa de Cabal

Balneario Termales

Reserva Termal San Vicente

Los termales principales están ubicados a unos 15 kilómetros del casco urbano y son famosos por sus piscinas naturales rodeadas de cascadas y vegetación.

Para los amantes del senderismo, desde la estación Potosí se puede acceder al Parque Nacional Natural Los Nevados, donde es posible realizar caminatas hacia el Nevado Santa Isabel o recorrer senderos que conducen a la Laguna del Otún.

Además, el municipio forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, lo que resalta su tradición agrícola y cafetera. En sus alrededores, varias fincas ofrecen recorridos para conocer el proceso del café, desde la siembra hasta la taza.

El chorizo santarrosano: tradición que se saborea

Si el paisaje es su carta de presentación, el chorizo es su sello gastronómico. Su fama no se debe únicamente al sabor, sino a la tradición artesanal que lo respalda.

El llamado “curao” es clave en su preparación: una técnica que utiliza sales y condimentos naturales para potenciar el sabor sin depender de grandes cantidades de grasa. La carne —generalmente pernil y tocino en proporciones definidas— se pica manualmente, se embute y se deja secar alrededor de 48 horas, dependiendo del clima.

En 2011, el municipio reforzó su reconocimiento nacional al elaborar el chorizo más grande del mundo, con más de 1.850 metros de longitud.

Otros planes imperdibles

En el casco urbano y sus alrededores también se pueden visitar:

Mirador Las Colinas

Iglesia Nuestra Señora de las Victorias

Parque Las Araucarias

Casa de la Cultura

Estos lugares permiten conocer la arquitectura, la vida cotidiana y la memoria cultural del municipio.

¿Cómo llegar a Santa Rosa de Cabal?

La puerta de entrada aérea es el Aeropuerto Internacional Matecaña, con vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado que duran aproximadamente 55 minutos. Desde Pereira, el trayecto por carretera hasta Santa Rosa toma entre 30 y 45 minutos.

Por vía terrestre, desde Bogotá el viaje dura entre 8 y 9 horas, atravesando el Alto de La Línea. También es posible llegar en vehículo particular por la ruta Bogotá–Girardot–Ibagué–Cajamarca–Calarcá–Pereira.

Santa Rosa de Cabal combina naturaleza, tradición y gastronomía en un mismo territorio. Un destino que no solo invita a relajarse en sus aguas termales, sino también a descubrir la historia y el sabor que lo han convertido en referente turístico del Eje Cafetero.

