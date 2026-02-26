La reciente emergencia registrada el pasado 23 de febrero en el barrio Polo, localidad de Barrios Unidos, puso en evidencia un riesgo creciente para los usuarios de micromovilidad en la capital: la explosión de baterías de litio (las cuales usan gran parte de las motos, bicicletas y hasta patinetas eléctricas). El incidente, que causó un incendio en una vivienda, se suma a otros hechos similares que han encendido las alarmas de las autoridades.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá entregó recomendaciones técnicas para evitar tragedias. Según explicó el cabo Hebert Oswaldo González a Noticias Caracol, las baterías de litio son altamente inflamables y el riesgo de fuego es inmediato si se presenta una falla. La principal causa de estos incidentes es la sobrecarga, por lo que es vital conocer el tiempo exacto que requiere el vehículo para cargarse y no excederlo.

El funcionario sugirió el uso de dispositivos modernos que permiten programar el tiempo de carga y cortan el flujo eléctrico mediante conexión wifi, evitando que el calor acumulado detone la batería. Además, entregó estas indicaciones clave de seguridad:

No ponerlos a cargar en la entrada de la casa: esto evita que, en caso de incendio, se obstruyan las rutas de evacuación.

Tratar de apagar con bastante agua : si se usa poca cantidad, la reacción química del litio puede hacer que el fuego reaparezca rápidamente.

: si se usa poca cantidad, la reacción química del litio puede hacer que el fuego reaparezca rápidamente. Llamar al 123: ante cualquier explosión o señal de humo, comuníquese de inmediato con la línea de emergencias.

¿Cuánto dura una batería de litio para bicicleta eléctrica?

Las bicicletas eléctricas se han consolidado como una solución de movilidad eficiente en las ciudades. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es la durabilidad de su componente principal: la batería de litio.

Expertos en el sector señalan que la vida útil de estos dispositivos oscila generalmente entre los 3 y 5 años. En términos técnicos, este tiempo equivale a un rango de entre 500 y 1.000 ciclos de carga completos.

Es importante aclarar que, al cumplir este periodo, la batería no deja de funcionar de manera repentina. Lo que ocurre es una reducción progresiva en su rendimiento, bajando habitualmente al 70 % o 80 % de su capacidad original, lo que disminuye la autonomía en los recorridos diarios.

Debido al desgaste natural que sufren las celdas durante cada proceso de carga, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo y planificar el cambio del componente para garantizar la eficiencia del vehículo a largo plazo.

¿Cómo se apaga el fuego de una batería de litio?

El aumento en el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y dispositivos móviles ha incrementado el riesgo de incendios relacionados con sus fuentes de energía. Ante esta situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha emitido recomendaciones técnicas sobre cómo proceder correctamente ante la combustión de estas celdas.

De acuerdo con el cabo Hebert Oswaldo González, integrante de la institución, no se debe utilizar cualquier tipo de extintor. El experto señala que para sofocar de manera efectiva un fuego de batería de litio es necesario emplear extintores tipo LITH-EX o de Clase D/especial.

Estos equipos funcionan como agentes encapsulantes, diseñados específicamente para este tipo de incidentes. A diferencia de los métodos convencionales, estos componentes logran aislar el material reactivo y controlar la alta temperatura que generan las celdas, evitando que el fuego se propague o se reinicie por la reacción química interna. Las autoridades enfatizan la importancia de contar con estos elementos en zonas de carga de vehículos eléctricos para garantizar una respuesta segura.

