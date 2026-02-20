El costo de cargar un vehículo eléctrico en Colombia depende principalmente de dos factores: la capacidad de la batería del carro, medida en kilovatios hora (kWh), y el precio del kWh en el lugar donde se realice la carga.

A medida que crece la movilidad eléctrica en el país, entender este cálculo permite planificar mejor el presupuesto y comparar el ahorro frente a un vehículo tradicional.

El primer paso es conocer la capacidad de la batería. Por ejemplo, un carro como el GAC AION ES tiene una batería de 55,2 kWh. El segundo paso es identificar el precio del kWh.

En electrolineras, el valor promedio es de 1.600 pesos por kWh, mientras que en casa puede ser de aproximadamente 820 pesos para estratos 4 y 5. Para calcular el costo de una carga completa, se multiplica la capacidad de la batería por el precio del kWh.

En una electrolinera, cargar completamente un carro como el AION ES costaría alrededor de 88.320 pesos, mientras que en casa sería cerca de 45.384 pesos.

Si no se carga del 0% al 100%, el valor se calcula de manera proporcional según el porcentaje requerido. También influyen factores como la eficiencia del cargador, tarifas especiales en ciertos horarios y posibles costos adicionales por adecuaciones eléctricas en el hogar.

Otro auto como el BYD Yuan Up en Colombia, con una batería aproximada de 38-45 kWh, cuesta entre 15.000 y 35.000 pesos para una carga completa del 0 al 100% en casa.

Cómo un carro eléctrico ayuda al medioambiente

Un carro eléctrico ayuda al medioambiente principalmente porque no emite gases contaminantes por el tubo de escape. A diferencia de los vehículos a gasolina o diésel, no produce dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno ni material particulado mientras circula.

Esto reduce la contaminación del aire en las ciudades y contribuye a disminuir problemas de salud como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, resaltan estudios del Banco Mundial.

Además, los autos eléctricos son más eficientes en el uso de la energía. Transforman un mayor porcentaje de la electricidad en movimiento, mientras que los motores de combustión desperdician gran parte del combustible en forma de calor.

Esa eficiencia implica un menor consumo energético para recorrer la misma distancia. Otro beneficio importante es la reducción del ruido. Los motores eléctricos son mucho más silenciosos, lo que ayuda a disminuir la contaminación auditiva en zonas urbanas.

Desde el punto de vista climático, su impacto positivo aumenta cuando la electricidad proviene de fuentes renovables como la solar, eólica o hidroeléctrica.

En esos casos, la huella de carbono total del vehículo es significativamente menor durante su vida útil.

Si bien la fabricación de baterías genera emisiones y requiere minerales, diversos estudios muestran que, a largo plazo, un carro eléctrico compensa ese impacto inicial con menores emisiones totales frente a uno convencional.

