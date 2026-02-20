El sabueso fino colombiano es una raza canina originaria de Colombia, reconocida por su agudo sentido del olfato y su tradicional uso en la caza menor, especialmente de animales como conejos y venados pequeños.

Se caracteriza por su cuerpo esbelto, orejas largas y caídas, y gran resistencia física, cualidades que le permiten seguir rastros durante largos recorridos en terrenos difíciles. Durante generaciones ha sido valorado en zonas rurales por su habilidad para el rastreo y su adaptabilidad al clima tropical.

Además de sus capacidades como perro de caza, el sabueso fino colombiano también es apreciado por su temperamento leal y su fuerte vínculo con los humanos. Suele ser activo, inteligente y con gran energía, por lo que requiere ejercicio constante y espacios amplios. Aunque no es una raza masivamente difundida fuera del país, forma parte del patrimonio cultural rural colombiano y representa una tradición ligada a la vida campesina y al trabajo en campo abierto.

¿Qué vale un sabueso fino colombiano?

Tiene precios que varían según el criador, el linaje y las condiciones del ejemplar. De acuerdo con la información disponible en los avisos comerciales, el valor de estos perros puede empezar aproximadamente desde los 2.000.000 de pesos cuando la venta se hace de forma directa, sin intermediarios.

Otros anuncios especializados señalan que el precio puede ubicarse desde los 2’200.000 pesos o incluso alcanzar cerca de 2’500.000 pesos, dependiendo de factores como el registro del criadero, la verificación de salud del cachorro y las características específicas del animal. Estas variaciones responden principalmente a la calidad genética y a las garantías ofrecidas por el vendedor.

En general, quienes buscan adquirir un sabueso fino colombiano reciben recomendaciones de hacerlo con criadores registrados y de verificar tanto la procedencia como el estado sanitario del perro antes de la compra. La raza, apreciada por sus habilidades de rastreo y su temperamento noble, mantiene así un valor comercial que refleja su reconocimiento y demanda dentro del país.

