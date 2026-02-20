Viajar en avión por pocos días dejó de ser un plan exclusivo de vacaciones largas. En Colombia, cada vez más personas optan por escapadas de fin de semana, viajes exprés por trabajo o visitas familiares que no superan los tres o cuatro días. Ese cambio en los hábitos ha impulsado la búsqueda de tiquetes más económicos y modelos de servicio flexibles, especialmente en aerolíneas de bajo costo.

En ese contexto, la aerolínea JetSMART Airlines anunció una campaña con descuentos de hasta el 35 % en vuelos nacionales y beneficios adicionales en rutas internacionales, en alianza con Mastercard.

La iniciativa, que estará vigente en fechas específicas de febrero y marzo de 2026, contempla rebajas de hasta el 60 % en trayectos dentro del país durante jornadas presenciales, y hasta el 35 % en vuelos internacionales. En el caso de algunas rutas al Caribe, como Punta Cana, los descuentos pueden llegar al 50 %.

Además, habrá reducciones en el costo de la maleta de bodega —de hasta 35.000 pesos en vuelos nacionales y 25 dólares en internacionales— para viajes programados entre finales de febrero y mayo de 2026. Como ocurre en este tipo de promociones, aplican términos y condiciones definidos por la aerolínea.

Posteriormente, entre el 17 de febrero y el 31 de marzo, los descuentos de hasta el 35 % en rutas nacionales y 25 % en internacionales estarán disponibles ciertos días de la semana para quienes paguen con tarjeta débito de la franquicia aliada. Los tiquetes comprados en ese periodo podrán usarse hasta junio de 2026.

El anuncio se da en un momento en el que el mercado aéreo colombiano muestra una mayor sensibilidad al precio. Tras varios años de ajustes económicos, los viajeros priorizan tarifas básicas y personalizan su experiencia agregando solo los servicios que realmente necesitan, como equipaje o selección de silla.

Ese modelo —característico de las aerolíneas ‘ultra low cost’— ha permitido que más personas consideren el avión como una alternativa frente al transporte terrestre en trayectos de media y larga distancia.

Más allá del componente promocional, este tipo de campañas reflejan cómo la industria aérea compite por un viajero que busca rapidez, precios bajos y flexibilidad. En un escenario donde las experiencias cortas ganan terreno, el factor tarifa sigue siendo decisivo al momento de elegir cómo y cuándo volar.

