Mantener los vuelos a tiempo se ha convertido en uno de los mayores retos de la aviación comercial, pero algunas aerolíneas lograron destacarse incluso en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, clima extremo y congestión aérea.

Así lo revela el más reciente informe ‘On-Time Performance Review 2025’, elaborado por la firma especializada Cirium, que analizó el desempeño puntual de compañías y aeropuertos en todo el mundo.

En lo más alto del ranking aparece Qatar Airways, que fue reconocida como la aerolínea ganadora del premio Platino. La compañía no solo mantuvo su estatus como una de las mejores del planeta, sino que elevó su puntualidad al 84.42 %, mejorando frente al año anterior, tras operar más de 198.000 vuelos. Según Cirium, su fortaleza estuvo en la gestión de crisis: uso de datos en tiempo real, protección de conexiones clave y rápida reprogramación ante cierres de espacio aéreo y problemas climáticos.

Sin embargo, el título de aerolínea más puntual del mundo, por segundo año consecutivo, fue para Aeroméxico, que alcanzó un 90.02 % de puntualidad en casi 189.000 vuelos, consolidándose como referente global en eficiencia operativa.

Por regiones, Philippine Airlines lideró en Asia Pacífico con un 83.12 %, un logro significativo si se tiene en cuenta que su principal base, el aeropuerto de Manila, es uno de los más congestionados del continente. En Norteamérica, Delta Air Lines se ubicó en el primer lugar con un 80.9 %, pese a enfrentar fallas recurrentes en el control aéreo y un prolongado cierre del Gobierno estadounidense.

En Europa, Iberia Express fue la más puntual por tercer año seguido, con un 88.94 %, superando obstáculos como apagones y fallos tecnológicos globales. Copa Airlines dominó en Latinoamérica con un sólido 90.75 %, mientras que FlySafair, de Sudáfrica, lideró en Medio Oriente y África. El reconocimiento a la mayor mejora fue para Virgin Atlantic, que dio un salto notable en su desempeño puntual.

Tras las aerolíneas, el informe también puso la lupa sobre los aeropuertos más eficientes del planeta. El Aeropuerto de Estambul se quedó con el premio Platino gracias a su desempeño integral, combinando puntualidad, control operativo y capacidad de recuperación, pese a mover más de 84 millones de pasajeros al año.

En categorías por tamaño, el Aeropuerto de Santiago de Chile fue el gran líder entre los grandes, Tocumen, en Panamá, encabezó los medianos, y Guayaquil se destacó entre los pequeños, confirmando que la eficiencia no depende solo del tamaño, sino de la gestión.

El estudio deja claro que, en un año con cerca de 39 millones de vuelos previstos, la puntualidad ya no es un lujo, sino una ventaja competitiva clave para la industria aérea.

