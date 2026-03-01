En medio de múltiples atractivos para el turismo, hay un monumento emblemático que se encarga de ofrecer un mensaje de una manera muy original por la forma en la que fue creado.

La escultura del Oso de Anteojos en Pereira es una obra monumental cargada de simbolismo social y ambiental. Ubicada en el Parque de la Paz, cerca de la avenida del Ferrocarril, esta pieza es una creación del reconocido artista colombiano Federico Uribe. Su diseño es impactante no solo por su realismo, sino por el mensaje que transmite a través de su composición técnica y los materiales seleccionados para su ejecución.

Lo que hace verdaderamente única a esta escultura es que está fabricada con aproximadamente 300.000 cartuchos de fusil percutidos. Estos elementos fueron donados por el Ministerio de Defensa como parte de una iniciativa para transformar artefactos de guerra en expresiones de arte y convivencia.

Durante dos años, Uribe trabajó en el ensamblaje de los casquillos para dar forma al cuerpo del oso, logrando una textura que imita el pelaje del animal de manera sorprendente, a pesar de la dureza del metal.

La obra tiene una altura considerable y se erige como un guardián en el parque, representando tanto la biodiversidad de la región andina como la resiliencia de la sociedad colombiana frente al conflicto armado.

Al elegir al oso de anteojos o el oso andino (‘Tremarctos ornatus’), el artista también hace un llamado a la protección de esta especie vulnerable, que habita en las zonas altas de Risaralda y es vital para el equilibrio de los ecosistemas locales de páramo y bosque de niebla.

Hoy en día, la escultura es un punto de referencia para el turismo y la cultura en Pereira. Su presencia invita a los visitantes a reflexionar sobre la transición hacia la paz y la importancia de conservar la fauna nacional.

Es un ejemplo destacado de cómo el arte público puede reapropiarse de espacios urbanos para fomentar la conciencia ecológica y la memoria histórica en las nuevas generaciones.

¿Cómo llegar a Pereira desde Bogotá?

Viajar desde Bogotá hasta Pereira, el corazón del Eje Cafetero, es un trayecto común que ofrece opciones para diversos presupuestos y tiempos. La distancia por tierra es de aproximadamente 320 kilómetros, cruzando la Cordillera Central, lo que garantiza paisajes espectaculares pero requiere precaución por las condiciones geográficas.

Vía Terrestre (autobús): los buses parten desde la Terminal de Transportes de Bogotá (Salitre o Sur). Empresas como Expreso Bolivariano y Flota Magdalena cubren la ruta en un tiempo estimado de 8 a 10 horas, dependiendo del tráfico en el túnel de La Línea. El costo suele oscilar entre los 80.000 y 110.000 pesos colombianos.

el recorrido se ejecuta principalmente por la vía Bogotá-Girardot-Ibagué-Armenia-Pereira. El paso por el Túnel de La Línea ha reducido los tiempos, pero se deben pagar aproximadamente seis peajes. Es vital revisar el estado de las vías en el #767 de Invías antes de salir. Vía aérea: es la forma más rápida. El vuelo desde el Aeropuerto El Dorado hasta el Aeropuerto Internacional Matecaña dura unos 45 a 55 minutos. Aerolíneas como Avianca, Latam y Jetsmart operan frecuencias diarias. Los precios varían según la antelación, pero pueden encontrarse trayectos desde 150.000 pesos o a veces a menos si hay promociones.

Si se viaja por tierra, es recomendable salir en horas de la madrugada para evitar la congestión en la salida de Bogotá por Soacha. Si se elige volar, el Aeropuerto Matecaña está ubicado a solo 15 minutos del centro de Pereira, facilitando la llegada a su hospedaje.

Pereira es un punto estratégico, ya que desde allí puede conectar fácilmente con Santa Rosa de Cabal o el Parque del Café, aunque es claro que también tiene atractivos como la escultura del Oso de anteojos que marcan una diferencia notable.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).