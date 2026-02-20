Las curiosidades del turismo en Colombia tienen a un municipio que sobresale por la tranquilidad que lo caracteriza, pero que para más de uno puede pasar desapercibido entre tantos destinos disponibles.

Neira es un pueblo de Caldas que sobresale como el hogar del corcho, un dulce que es un patrimonio de la región y del país que es fácil de encontrar entre los viajeros intermunicipales del Eje Cafetero. Ese manjar es el rey de los pasabocas de carretera.

Sin embargo, aparte de esa delicia gastronómica que muchos han probado y probablemente no sabían hasta ahora de donde es originario, hay otro detalle que es parte de Neira (ver mapa).

Ubicado a menos de una hora de Manizales, este municipio quedó en la mira de una particular investigación que encontró que es difícil que alguien muera allí antes de cumplir 100 años de edad.

Esa particularidad los catapultó como uno de los lugares más longevos en el territorio nacional, al punto de ser considerado el pueblo con el ‘secreto de la eterna juventud’ de Colombia, por esa tranquilidad que provoca que más de uno tenga una larga vida.

Llegar a Neira, conocida como la ‘Puerta Amable del norte caldense’, es un proceso sencillo debido a su cercanía estratégica con Manizales. Este municipio se encuentra a solo 21 kilómetros de la capital del departamento, lo que facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo particular a través de vías en buen estado que ofrecen paisajes cafeteros únicos.

Para quienes viajan desde diferentes puntos del país, la ruta principal siempre conecta a través de Manizales:

Desde Manizales: se puede tomar un autobús en el Terminal de Transportes o en el sector de Fundadores. Empresas como Cootransnorcaldas, Autolegal y Sideral ofrecen servicios frecuentes (cada 15 a 30 minutos). El viaje dura aproximadamente 45 minutos y el costo del pasaje oscila entre los $ 6.000 y $ 8.000.

salir de Manizales por la Vía al Norte. Es un trayecto corto de unos 30 minutos; la carretera es sinuosa pero está pavimentada. No se reportan peajes directamente en el tramo corto Manizales-Neira. Desde Bogotá o Medellín: llegar primero a Manizales. Desde Bogotá, el viaje por tierra toma unas 8 horas (vía Honda-Letras), y desde Medellín aproximadamente 4 horas (vía Pacífico 3).

El viaje permite disfrutar no solo de la tranquilidad de un lugar muy especial, sino conocer de primera mano el mencionado postre que se consigue con facilidad en las carreteras.

¿Qué es el corcho neirano?

El corcho neirano es la joya gastronómica y el símbolo cultural por excelencia de Neira, un municipio ubicado en el departamento de Caldas. A pesar de que su nombre podría sugerir una relación con la corteza del alcornoque, se trata en realidad de un dulce tradicional de textura esponjosa y elástica. Su denominación proviene de su apariencia física, que se asemeja a los tapones de madera utilizados en las botellas, pero su sabor es una explosión de tradición cafetera.

Este manjar es el resultado de una técnica artesanal que ha sido transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Su base principal es la gelatina de pata de res, la cual se mezcla con panela, azúcar, canela y, en algunas versiones, un toque de vainilla.

El proceso de elaboración es un espectáculo de destreza física: la melaza caliente se cuelga en ganchos de madera y se estira repetidamente a mano. Este movimiento incorpora aire a la masa, dándole su característico color blanquecino y esa porosidad única que lo define.

Características del corcho neirano

Textura aireada: es suave al tacto y ofrece una resistencia elástica al morder, similar a un malvavisco pero más firme.

es suave al tacto y ofrece una resistencia elástica al morder, similar a un malvavisco pero más firme. Sabor Profundo: predomina el sabor dulce de la panela artesanal con notas sutiles de especias naturales.

predomina el sabor dulce de la panela artesanal con notas sutiles de especias naturales. Identidad Local: es considerado el principal motor de la economía informal y turística del municipio de Neira.

es considerado el principal motor de la economía informal y turística del municipio de Neira. Presentación: tradicionalmente se vende envuelto en papel celofán transparente, lo que permite apreciar su forma cilíndrica.

El corcho neirano es más que un dulce; es un patrimonio inmaterial que representa la tenacidad de los habitantes de Caldas. Visitar Neira y no probar un corcho es una experiencia incompleta para cualquier turista que recorra el Paisaje Cultural Cafetero. Su conservación es excelente, lo que lo convierte en el ‘souvenir’ perfecto para viajeros.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

