El Carnaval de Barranquilla es, sin discusión, una de las fiestas culturales más importantes de Colombia y cada año mueve a miles de viajeros desde distintas regiones del país. Bogotá, como principal punto de salida, concentra buena parte de la demanda de tiquetes aéreos y terrestres hacia la capital del Atlántico, especialmente en los días previos a la celebración.

A pocos días de que arranque oficialmente el Carnaval de Barranquilla 2026, Pulzo hizo un ejercicio para conocer cuánto le puede costar a los viajeros trasladarse desde Bogotá, tanto en avión como en bus, teniendo en cuenta fechas estratégicas como el viernes y sábado previos a los eventos centrales.

Los precios muestran diferencias importantes dependiendo del medio de transporte, la aerolínea o la empresa terrestre, así como del horario elegido.

Precios de tiquetes de avión desde Bogotá a Barranquilla

Para quienes prefieren ahorrar tiempo y llegar rápidamente a disfrutar de la fiesta, el avión sigue siendo la opción más cómoda. Pulzo ingresó a la plataforma Kayak para consultar los valores de los tiquetes más económicos disponibles desde Bogotá hacia Barranquilla en dos fechas clave: viernes 13 y sábado 14 de febrero.

En el caso del viernes 13 de febrero, los tiquetes más baratos encontrados fueron los siguientes:

Latam Airlines ofrece un vuelo con salida a las 10:00 p. m., cuyo costo es de 597.280 pesos.

JetSMART tiene disponible un vuelo a las 5:00 a. m., con un precio de 623.356 pesos.

Para el sábado 14 de febrero, los precios bajan de manera considerable, una situación que suele darse por la variación en la demanda y los horarios nocturnos:

Latam Airlines ofrece un vuelo a las 10:50 p. m. por 272.410 pesos.

Otro vuelo de Latam Airlines, con salida a las 8:05 p. m., tiene un valor de 311.920 pesos.

Estos valores corresponden a los precios base hallados en la plataforma y pueden variar dependiendo de factores como el equipaje, la disponibilidad o cambios de última hora. Aun así, sirven como referencia para quienes están planeando su viaje con anticipación y buscan opciones más económicas para llegar a tiempo al Carnaval.

Viajar en bus: la alternativa más económica, pero más larga

Aunque el trayecto por carretera entre Bogotá y Barranquilla es largo, el bus sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan reducir costos, viajan con más equipaje o simplemente prefieren el transporte terrestre. Pulzo revisó los precios disponibles en la página oficial de la Terminal de Transporte de Bogotá y encontró varias alternativas.

Para el viernes 13 de febrero, estos son algunos de los servicios disponibles:

Concorde: salida a las 4:30 p. m. y llegada a las 3:00 p. m. del sábado, con un precio de 150.000 pesos.

Expreso Brasilia: salida a las 12:30 a. m. y llegada a las 8:30 p. m., por 160.000 pesos.

Expreso Brasilia: salida a las 9:00 a. m. y llegada a las 8:50 a. m. del sábado, también por 160.000 pesos.

Para el sábado 14 de febrero, los precios se mantienen en rangos similares:

Expreso Brasilia: salida a las 12:30 a. m. y llegada a las 8:30 p. m., por 160.000 pesos.

Copetran: salida a la 1:00 a. m. y llegada a las 11:45 p. m., con un costo de 164.700 pesos.

Expreso Brasilia: salida a las 6:00 a. m. y llegada a las 5:50 a. m. del día siguiente, por 160.000 pesos.

Aunque el viaje puede durar entre 18 y 22 horas, el bus representa un ahorro significativo frente al avión, especialmente para grupos o familias que viajan juntas.

¿Cuándo es el Carnaval de Barranquilla 2026?

El Carnaval de Barranquilla 2026 se celebrará oficialmente entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, con eventos centrales como la Batalla de Flores, la Gran Parada y el desfile de Joselito Carnaval. Como es tradición, la fiesta antecede al Miércoles de Ceniza, que ese año será el 18 de febrero.

Sin embargo, las actividades culturales, conciertos y desfiles comienzan varios días antes, lo que explica el alto flujo de viajeros desde el jueves y viernes previos. Por eso, quienes planean asistir suelen buscar llegar a Barranquilla con anticipación para no perderse ninguno de los eventos más representativos.

