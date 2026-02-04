El parque Jaime Duque es un parque temático y cultural ubicado en Tocancipá, Cundinamarca, a pocos kilómetros de Bogotá, que combina recreación, educación y entretenimiento para toda la familia. Es conocido por sus réplicas arquitectónicas a escala de monumentos emblemáticos de Colombia y del mundo, sus museos, zoológico, atracciones mecánicas y espacios naturales, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más tradicionales y visitados del centro del país.

Precio para entrar al parque Jaime Duque en 2026

Para este año, la tarifa general denominada Experiencia Legado —que da acceso a la mayoría de atracciones del parque (excepto el Tren de los Andes y las bicicletas del Ecoparque Sabana)— está fijada en 75.000 pesos por persona. Esta tarifa única aplica para adultos y visitantes que quieran recorrer zonas culturales, jardines temáticos, exhibiciones educativas y recreación en familia.

El parque también mantiene ingreso gratuito para niños con estatura hasta 85 centímetros, lo que facilita la entrada de familias con bebés o niños pequeños sin costo adicional, siempre que vayan acompañados por un adulto. Además, hay opciones con tarifas especiales en otros sitios web o promociones temporales, pero la tarifa de referencia actual es la que figura en el sitio oficial.

Es importante tener en cuenta que estos precios fueron actualizados el 12 de enero de 2026 y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso por parte de la administración del parque. Por eso, si está organizando una salida próximamente, lo ideal es consultar directamente la página oficial o las taquillas antes de planear tu visita.

