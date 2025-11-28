Avianca informó que enfrentará disrupciones importantes en su operación durante los próximos diez días, debido a que más del 70 por ciento de su flota deberá quedar en tierra para una actualización urgente de software. La medida responde a una notificación de Airbus sobre la necesidad de incorporar ajustes críticos en los aviones de la familia A320 a nivel global, un proceso que afecta directamente la disponibilidad operativa de la aerolínea.

La compañía explicó que cada aeronave deberá quedar estacionada en su base de mantenimiento hasta que los equipos técnicos completen los trabajos exigidos por el fabricante, una condición que puede extenderse según el flujo de atención. Aunque Avianca iniciará las modificaciones de inmediato, la empresa anticipó que los cambios provocarán impactos en la programación de vuelos.

Con el fin de disminuir el efecto sobre los pasajeros, Avianca decidió cerrar temporalmente las ventas de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre con el objetivo de reorganizar la oferta disponible. Esta acción busca contar con mayor margen para acomodar a los viajeros dentro de la capacidad restante.

La aerolínea comunicará directamente a los usuarios afectados para informarles las alternativas de reprogramación y ajustes de itinerario. Avianca insistió en que priorizará la continuidad del servicio mientras avanza en las modificaciones solicitadas por Airbus con el propósito de normalizar la operación lo antes posible y limitar nuevas afectaciones.

