A partir de los tiquetes comprados desde el 27 de enero de 2026, Avianca modificó la composición de una de sus tarifas más utilizadas en vuelos internacionales dentro de las Américas.

La aerolínea confirmó que la tarifa Light pasará a incluir equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kilogramos, además del artículo personal, como parte de los beneficios incorporados en el producto.

La compañía explicó que el cambio aplica únicamente para vuelos internacionales y depende de la fecha de compra del tiquete, sin afectar las condiciones de otras tarifas ni los boletos adquiridos antes de la entrada en vigencia del ajuste. Los servicios adicionales seguirán disponibles de forma opcional, según la elección de cada pasajero.

Qué pasará con la tarifa Basic de Avianca

En contraste, para los vuelos nacionales, Avianca mantendrá sin modificaciones la tarifa Basic, que conserva como atributo incluido únicamente un artículo personal. Con esto, la aerolínea señaló que continúa diferenciando su estructura tarifaria entre los mercados domésticos y los internacionales.

Este ajuste se suma a otros cambios implementados por la compañía durante 2026, entre los que se encuentran la ampliación de Business Class Américas a toda su red —incluidos vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala—, la mejora de servicios en tierra como el check-in Insignia by Avianca, la renovación de salas VIP y el avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo.

Según Avianca, la actualización hace parte de una evolución integral de su propuesta comercial.

“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje. La incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales es parte de ese proceso”, afirmó Otto Gergye, Chief Commercial Officer de la aerolínea.

Los tiquetes bajo estas condiciones ya pueden adquirirse a través del portal web de la aerolínea, la aplicación móvil, el Contact Center y las agencias de viaje autorizadas.

