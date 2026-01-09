Un presunto caso de acoso ocurrido durante un vuelo internacional de Avianca ha causado indignación en redes sociales y abrió un debate sobre los protocolos de atención frente a situaciones de violencia basada en género a bordo de aeronaves.

Según la denuncia conocida públicamente por una cuenta de X, una joven llamada Ivonne, pasajera que viajaba en el vuelo AV222 con destino a Boston, despertó durante el trayecto al percatarse de que un hombre, quien ocupaba la silla 19B, le estaba dando besos mientras ella dormía.

Según se supo, la mujer al darse cuenta de los sucedido, alertó de inmediato a una de las auxiliares de vuelo, pero, según su versión, la respuesta que recibió fue que no podían hacer nada frente a los hechos. En la denuncia también se difundió un video en el que se ve al presunto responsable.

Ivonne viajó anoche en @avianca a Bostón, AV222 despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida, cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. @avianca no tiene protocolos de VBG.

(el tipo es el del saco con letra roja) pic.twitter.com/U2F5tYToY0 — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) January 8, 2026

Además, se cuestionó a la aerolínea por sus protocolos para atender casos de violencia basada en género (VBG) durante los vuelos.

Ante la situación, Pulzo se puso en contacto con Avianca para conocer su posición sobre los hechos.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia, acoso o abuso y reafirma su política de Cero Tolerancia ante comportamientos disruptivos y actos que vulneren los derechos humanos. Tan pronto como conocimos el caso, establecimos contacto directo con la pasajera y en este momento nos encontramos adelantando las investigaciones correspondientes”, dice el comunicado enviado a este medio.

Hasta el momento, no se ha informado si el presunto agresor fue identificado plenamente ni si el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. El hecho continúa en verificación, mientras crecen los llamados para que las aerolíneas refuercen sus protocolos de prevención, atención y denuncia ante situaciones de acoso a bordo.

