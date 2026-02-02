El Gobierno Nacional presentó recientemente el Proyecto de Ley 347 de 2026, que busca establecer un nuevo régimen sancionatorio para el transporte en Colombia.
La iniciativa tendría un impacto directo sobre millones de ciudadanos, en especial sobre quienes utilizan o generan ingresos a través de plataformas de movilidad como Uber.
🎙️ “Amenaza la integridad y la seguridad de millones de usuarios”: Camilo Segura, Gerente de comunicaciones de Uber, se pronuncia sobre el plan del Gobierno que busca prohibir las ‘apps’ en Colombia.
La empresa expresó en un comunicado su preocupación por los efectos negativos que tendría este proyecto y advirtió sobre riesgos económicos, sociales y de orden público.
Según el análisis presentado, el proyecto plantea medidas que, en la práctica, criminalizan la movilidad compartida y el uso de aplicaciones digitales.
“Criminaliza la movilidad compartida y el uso de las plataformas. Traslada el tema a orden público, priorizando la persecución policial a conductores de apps”, detalla la misiva de Uber al respecto.
Además, traslada el debate al ámbito del orden público, priorizando la persecución policial de conductores de plataformas y extendiendo sanciones a terceros, como administradores de edificios, hoteles y centros comerciales, si permiten el acceso a estos servicios.
La iniciativa también contempla la inmovilización de vehículos por hasta 120 días, lo que afectaría de manera inmediata la posibilidad de generar ingresos para miles de conductores.
A esto se suman multas consideradas desproporcionadas, que pueden alcanzar los 4,7 millones de pesos por viaje y sanciones acumuladas de hasta 2.179 millones de pesos.
Finalmente, se advierte que el proyecto limita el debate público al restringir la participación de funcionarios y congresistas, excluyendo una discusión abierta con la industria y los conductores, quienes serían los principales afectados por la propuesta.
