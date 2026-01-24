En ciudades como Bogotá, donde la movilidad y la seguridad son preocupaciones constantes para muchas familias, el uso de aplicaciones de transporte por parte de adolescentes se ha convertido en una alternativa cada vez más común. En ese contexto, Uber anunció nuevas funciones para Uber Teens, una opción que permite a jóvenes entre 14 y 17 años solicitar trayectos desde la aplicación, bajo supervisión de padres o tutores.

Las actualizaciones están enfocadas en reforzar el control parental y facilitar la logística diaria de los desplazamientos de los menores, especialmente en actividades relacionadas con estudio, deporte y recreación. Entre los cambios incorporados se encuentran tres herramientas principales.

La primera es un chat grupal dentro de la aplicación, que permite la comunicación directa entre padres, adolescentes y conductores durante el trayecto. A través de este canal se pueden coordinar puntos de recogida, compartir indicaciones y resolver dudas en tiempo real, sin necesidad de llamadas telefónicas.

Otra de las novedades es que los padres o tutores ahora pueden solicitar directamente el viaje para sus hijos desde su propia cuenta, lo que busca simplificar la organización de los traslados familiares, especialmente en horarios escolares o extracurriculares.

Además, se habilitó la opción de pago en efectivo, una función que permite a los adolescentes gestionar sus desplazamientos sin depender exclusivamente de medios digitales, algo que responde a la realidad de muchos hogares en el país.

Según datos entregados por la compañía, desde el lanzamiento de Uber Teens en Colombia, hace más de un año, se han hecho más de 186.000 trayectos bajo esta modalidad.

Actualmente, el servicio está disponible en 13 ciudades, siendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla las que concentran el mayor volumen de viajes. Los destinos más frecuentes incluyen colegios, centros deportivos, espacios recreativos y otros lugares asociados a la rutina diaria de los adolescentes.

La opción también contempla filtros internos, como la asignación de conductores con altas calificaciones y mayor experiencia dentro de la plataforma, además de funciones de seguridad activadas por defecto. Entre ellas están el seguimiento en tiempo real del trayecto, el uso de un código PIN para verificar el vehículo, grabación de audio y sistemas automáticos para detectar posibles irregularidades durante el recorrido.

Desde el ámbito académico, algunos especialistas en desarrollo infantil señalan que el acompañamiento de la autonomía en la adolescencia puede apoyarse en herramientas que permitan supervisión gradual, siempre que exista un rol activo de los adultos responsables en la toma de decisiones.

Las nuevas funciones se suman a un debate creciente sobre cómo equilibrar independencia, movilidad y seguridad para los jóvenes en entornos urbanos complejos, donde la tecnología empieza a jugar un papel cada vez más relevante en la vida cotidiana de las familias.

