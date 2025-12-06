Si este año viste más motos y taxis usando la app de Uber, no fue coincidencia. La compañía compartió los datos más relevantes de su balance anual y confirmó que Uber Moto y Uber Taxi ya hacen parte de la rutina de millones de colombianos, desde quienes van rumbo a un vuelo hasta quienes madrugan para llegar a la universidad.

Según Uber, ambas alternativas crecieron a doble dígito y se consolidaron especialmente en ciudades intermedias, donde cada vez más personas encuentran en la aplicación una forma práctica, accesible y, sobre todo, segura de moverse.

“Lo que vimos en 2025 es que Uber Taxi y Uber Moto ya forman parte de las rutinas diarias de trabajo, estudio o actividades personales de millones de colombianos”, afirmó Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia.

Cuáles fueron los principales destino s

Los aeropuertos fueron los destinos más concurridos en Uber Taxi. En Bogotá, el movimiento se concentró en El Dorado; en Medellín, el protagonismo se lo llevó José María Córdova; y en Santa Marta, el flujo estuvo marcado por los trayectos hacia y desde el aeropuerto Simón Bolívar. La compañía concluye que cada vez más viajeros están optando por pedir taxi desde la app en lugar de tomarlo en la calle, impulsados por la posibilidad de conocer el conductor, compartir el trayecto y tener registro del viaje.

En el caso de Uber Moto, las universidades fueron el gran imán del año. Los trayectos hacia instituciones como la Universidad del Tolima, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena se volvieron parte natural de la vida estudiantil, reafirmando que esta opción es clave para quienes necesitan rapidez y tarifas accesibles sin sacrificar seguridad.

La ciudad donde más se usa Uber Moto

Cartagena se consolidó como una joya para Uber Moto. Además de moverse constantemente hacia las principales universidades, la aplicación registró un alto número de trayectos hacia la India Catalina y, sobre todo, hacia la Ciudad Amurallada, que se convirtió en el destino turístico más visitado del país usando la app durante todo 2025.

La seguridad continúa siendo determinante. Compartir el trayecto fue la función más usada por los pasajeros, mientras que la grabación de video se convirtió en la herramienta favorita de los arrendadores. Un estudio de Ipsos citado por Uber señala que siete de cada diez usuarios consideran que la aplicación ofrece estándares de seguridad más altos que otras alternativas de movilidad, lo que refuerza por qué estas opciones siguen ganando terreno.…

Uber también destacó que estas dinámicas ya no se sienten solo en las grandes capitales. Ciudades como Santa Marta, Popayán y la misma Cartagena demostraron que la unión entre tecnología y movilidad está transformando la forma de moverse incluso en territorios con necesidades muy distintas. Para la compañía, esto confirma que Uber Moto y Uber Taxi se están convirtiendo en soluciones reales y de confianza para todo tipo de usuarios, sin importar dónde vivan.

