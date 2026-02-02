Conjuntos residenciales de propiedad horizontal podrían enfrentar sanciones económicas si permiten, directa o indirectamente, la operación de servicios de transporte considerados informales o ilegales (Uber, Didi, Cabify y más), como los que funcionan a través de aplicaciones móviles. Así lo establece un proyecto de reforma al régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el texto, los conjuntos que promuevan, ofrezcan o consientan la prestación de este tipo de servicios, incluso facilitando espacios de estacionamiento, podrían recibir multas que van desde mil hasta 60 mil UVB. Esta medida ha causado debate por el alcance de la responsabilidad que se atribuiría a la propiedad horizontal.

Sobre este punto, José Daniel López, presidente de Alianza In, manifestó en Blu Radio que: “60 mil UVB es la bobadita de 726’000.000 de pesos para conjuntos residenciales que no se sumen a esta gran cacería de brujas contra el trabajo de la gente”.

Según la interpretación del articulado, la sanción no recaería sobre el inquilino o propietario del vehículo, sino sobre el conjunto residencial o el espacio donde se facilite la operación de estos servicios. Este aspecto se ha convertido en uno de los más cuestionados del artículo 88 del proyecto.

Lee También

La iniciativa fue radicada el 20 de enero de 2026 y consta de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. Es impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, y actualmente se encuentra en trámite legislativo.

¿Cuántas plataformas de transporte hay en Colombia?

En Colombia, el ecosistema de plataformas de transporte ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsado por el uso de aplicaciones móviles y la demanda de alternativas de movilidad en las principales ciudades del país.

Actualmente operan varias plataformas privadas de transporte, entre las más conocidas están Uber, DiDi, inDrive, Cabify, Beat, Picap y Yango. Estas aplicaciones permiten solicitar vehículos particulares o motocicletas a través del celular y han ampliado su presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras.

A este panorama se suman las aplicaciones desarrolladas para taxis tradicionales, que buscan competir con las plataformas privadas y ofrecer servicios similares, como solicitud digital, pago electrónico y seguimiento del recorrido. Entre ellas se encuentran opciones impulsadas por empresas locales y gremios de taxistas.

(Vea también: Candidata uribista grabó a su acosador: mensajes que envió son pavorosos y amenazas muy graves)

La diversidad de plataformas refleja los cambios en la forma de movilizarse de los colombianos y el interés de distintos actores por participar en un mercado que sigue en transformación.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.