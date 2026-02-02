El aberrante caso de acoso fue divulgado por ella misma en sus redes sociales. Según contó, en un corto video, desde un número desconocido le empezaron a enviar amenazas con mensajes de texto y videos subidos de tono.

Las amenazas eran directas contra su integridad física y sexual y hasta le mandó un mensaje de audio explícito, en el que las amenazas contra ella eran muy fuertes.

La candidata Sofía Araújo señaló a este hombre como un “desadaptado” y aunque no sabe quién es, sí grabó parte de las amenazas que le hizo. Así lo compartió en este video.

La candidata a la Cámara no dio mayores detalles sobre esta situación, pero sí alcanzó a grabar a la persona que la estuvo llamando y enviando mensajes. En una videollamada que él le hizo, ella grabó su rostro y en los últimos segundos del video que publicó para hacer esta denuncia lo mostró.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer una decisión o avances sobre este caso que sería reciente, pero que necesita de urgencia la plena atención.

